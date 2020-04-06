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Интерфакс-АВН

Россия предупредила Европу, что операция "Ирини" в Средиземном море должна соответствовать международному праву

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Авиация ВВС стран Североатлантического альянса
Авиация ВВС стран Североатлантического альянса выполняет боевую задачу в небе над Ливией.
Источник изображения: www.nato.int

Москва. 5 апреля. ИНТЕРФАКС - В России приняли к сведению решение Европейского союза о запуске новой военной операции "Ирини" в Средиземном море, основной функцией которой определено содействие выполнению оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии.

"Будем внимательно наблюдать за тем, насколько результативной станет "Ирини", в особенности на фоне эскалации конфликта в Ливии и сообщений о росте нарушений оружейного эмбарго ООН. Предупредили европейских партнёров о том, что деятельность операции должна полностью соответствовать международному праву, а также рамкам, установленным резолюцией 2292", - говорится в комментарии ДИП МИД РФ, размещенном в субботу на сайте ведомства.

"Иные шаги требуют согласия Совета Безопасности ООН. Исходим из того, что рабочая зона "Ирини" будет охватывать всю протяжённость ливийского побережья. Несбалансированность в данном вопросе может иметь негативные последствия для международных усилий по налаживанию диалога между противоборствующими ливийскими сторонами. С учётом упомянутых факторов будем определяться с необходимостью очередного продления в июне с.г. инспекционного режима в открытом море у берегов Ливии", - отмечается в комментарии.

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