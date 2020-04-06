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Находиться в изоляции и оставаться здоровым - советы из космоса

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Источник изображения: vpk-news.ru

Американский космонавт Джессика Меир, выступая с борта Международной космической станции, рассказала о том, как оставаться физически и психически здоровыми, находясь взаперти в закрытом помещении. Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам Меир, следя за происходящим на Земле сейчас, она думает, что вернется на совсем другую планету. Космонавт говорит, что вопрос о том, как оставаться деятельными и здоровыми, находясь в закрытом пространстве, очень важен для нее и ее коллег.

«Я думаю, что есть много вещей, которые люди могут сделать, чтобы немного облегчить себе жизнь. Здесь, наверху, мы следим за тем, чтобы придерживаться ежедневного графика, в том числе - графика упражнений, чтобы оставаться в форме. Физические упражнения важны не только для нашей физической подготовки, но и для нашего психического благополучия, и это то, что мы здесь очень подчеркиваем», - говорит Меир.

Важно также поддерживать регулярный контакт с семьей, друзьями и близкими, — сами космонавты используют видеоконференции, чтобы оставаться на связи, для психологической поддержки.

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Страны
США
Проекты
МКС
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