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Интерфакс-АВН

Военные пенсионеры просят Шойгу на время самоизоляции помочь им с получением льготных лекарств без прибытия в клиники Минобороны

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Александр Каньшин. Источник: pressria.ru.

Москва. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Ветераны Вооружённых сил РФ просят министра обороны России Сергея Шойгу оперативно рассмотреть вопрос, связанный с льготным получением лекарств, которые требуется лично получать в медицинских учреждениях военного ведомства во время борьбы с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" в субботу заместитель председателя Общественного совета при Минобороны России Александр Каньшин.

"Ветераны предлагают рассмотреть возможность, начиная с апреля 2020 года и до отмены для них режима самоизоляции, при наличии хронического заболевания определять набор лекарств в установленные сроки лечащим врачом и специалистами без прибытия больного. Это можно сделать за счёт выезда лечащего врача, заочной консультации или консилиума", - сказал Каньшин.

По его словам, лекарства предлагается выдавать родственнику пенсионера при подтверждающем звонке или сообщении на основании документов, удостоверяющих личности больного и получателя.

Каньшин отметил, что в Национальную ассоциацию объединений офицеров запаса Вооружённых сил (МЕГАПИР) поступают обращения от находящихся на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса по возрасту и (или) в связи с хроническим заболеванием военных пенсионеров, которые прикреплены на обслуживание к медицинским учреждениях Минобороны России и ежемесячно получают бесплатно определенный набор лекарств.

Для этого, пояснил собеседник агентства, они должны, как правило, ежемесячно лично прибывать в медучреждение и на основании заключений ряда специалистов получить здесь же выписанные лекарства.

"Последний раз это могло быть сделано в марте до введения карантинных мер. Учитывая остроту и важность решения этой проблемы, для значительного числа ветеранов я от имени Общественного совета военного ведомства направил министру обороны письмо с просьбой дать поручение по оперативному рассмотрению этого вопроса", - сказал Каньшин, который также возглавляет ассоциацию МЕГАПИР.

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Шойгу Сергей
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