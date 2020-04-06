В США произведут для Болгарии 8 истребителей F-16V, в Польше усомнились в целесообразности сделки

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Стало известно о заказе Lockheed Martin производства восьми истребителей F-16 Block 70 Super Viper, которые в современной американской номенклатуре обозначаются как F-16V. Эти самолёты, как сообщается, будут поставлены для нужд военно-воздушных сил Болгарии.

По последним данным, болгарское министерство обороны заказало у американского производителя 6 одноместных и 2 двухместных истребителя. Озвученная сумма контракта – 512 млн долларов. Исходя из этой суммы, можно сделать вывод о том, что за единицу F-16V американская компания запросила 64 млн долларов.

Но это только «пустые» машины. В общей же сложности из болгарского бюджета выделяется 1,26 млрд долларов. Эти средства пойдут на приобретение у США вооружений для поставляемых истребителей, на обучение лётного и технического состава ВВС страны, на модернизацию базовой инфраструктуры.

Поставки в Болгарию истребителей F-16V должны быть завершены в 2027 году. Именно такие временные рамки указываются в болгарско-американском соглашении военно-технического характера.

Отмечается, что эта самая крупная сделка в военно-технической отрасли Болгарии со времён распада Организации Варшавского договора.

В польских СМИ несколько скептически смотрят на такую покупку техники партнёрами по НАТО. В частности, в издании Defence24 автор называет контракт «в большей степени символическим, так как он не позволяет создать даже полноценную эскадрилью». Сделку такого формата считают нецелесообразной, так как она при существенной стоимости не покроет нужд болгарских ВВС.