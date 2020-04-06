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Военное обозрение

В Google опубликовали данные по мобильности граждан при пандемии: один из лидеров - Белоруссия

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Источник изображения: topwar.ru

Компания Google решила опубликовать в режиме общего доступа данные по миллионам пользователей своих ресурсов по всему миру. На такой шаг, как утверждают представители менеджмента информационного гиганта, решились пойти с целью оказать помощь национальным правительствам в противостоянии пандемии.

Google публикует данные за период времени с 16 февраля по 29 марта по 131 стране мира. Стоит обратить внимание, что в перечне отсутствуют данные по ряду стран мира, включая Россию, Армению, Украину. При этом в списке есть информация, к примеру, по Белоруссии, Киргизии и Казахстану.

Из комментария менеджмента американской компании:

Эта информация может помочь чиновникам понять изменения при осуществлении основных поездок, которые могут сформировать рекомендации по рабочим часам или информировать о предложениях службы доставки.

Например, данные по Франции выглядят следующим образом: посещение общественных мест в этой стране за указанный период упало на 88 процентов. На первом этапе исследования французы устремились в магазины – рост до 40 процентов. Но во второй половине марта уровень падения посещения торговых точек составил 72%.

Данные по Белоруссии. Мобильность граждан по точкам общепита, музеям, кинотеатрам, библиотекам и т.п. упала на 14%. При этом прогулки по улицам, площадям, скверам, в том числе выгул домашних животных – рост 41%. На 2% выросла мобильность граждан Белоруссии в отношении рабочих мест. Вообще говоря, Белоруссия оказалась чуть ли не единственным государством мира (из представленного списка), где отмечен рост в отношении прогулок и активности на рабочих местах.

Источник изображения: topwar.ru

Показатели для США: все показатели мобильности граждан в минусе в пределах от 19 до 51% (включая пользование общественным транспортом). В росте один показатель – активность граждан в зонах своего проживания: +12%.

Италия. Показатель мобильности в отношении рабочих мест рухнул на 63%,на 94% обрушились показатели мобильности в отношении общественных мест. На 24% выросла активность итальянцев в зонах своего проживания.

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Страны
Армения
Белоруссия
Италия
Казахстан
Киргизия
Россия
США
Украина
Франция
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