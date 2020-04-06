Проиранская группировка в Ираке заявила, что готовила атаку на базу США во время визита заместителя шефа Пентагона - СМИ

Дубай. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Поддерживаемая Ираном иракская группировка "Асбат аль-Тайран" выступила с утверждением, что она собиралась атаковать базу "Айн аль-Асад" в Ираке, когда на ней находились замглавы Минобороны США и еще ряд американских официальных лиц, сообщил в пятницу портал "Аль-Масдар".

В то же время портал не уточнил, когда именно готовилось это нападение, и какие представители США находились на базе.

В "Асбат аль-Тайране" пояснили, что в итоге отказались от атаки, поскольку возле американцев находились иракские военнослужащие. При этом в группировке отметили, что отозвали своих бойцов несмотря на тот факт, что американские разведывательные беспилотники не смогли их обнаружить.

В свою очередь иранский телеканал "Пресс-ТВ" сообщил, что ранее "Асбат аль-Тайран" обнародовала сделанные со своего беспилотника снимки баз "Айн аль-Асад" и лагеря Харир в районе Эрбиля, где также находятся американские военные.

"Аль-Масдар" напоминает, что накануне действующая в Ираке другая группировка "Катаиб Хезболла", ранее в марте подвергшаяся авиаударам США после обстрела базы "Эт-Таджи", предупредила США о готовности продолжать атаки, пока американские военные не покинут Ирак. Также в "Катаиб Хезболла" заявили, что США, пользуясь ситуацией с пандемией коронавируса, планируют атаковать шиитскую коалиции ополченцев "Силы народной мобилизации".

Ситуация в Ираке обострилась после того, как военные США 3 января в ходе спецоперации уничтожили в районе Багдада главу иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани. В ответ проиранские силы в стране активизировали призывы вывести войска США из Ирака.

11 марта база "Эт-Таджи" в Ираке подверглась обстрелу, тогда погибли двое американских военных и их британский сослуживец. За этим инцидентом последовали авиаудары США по пяти складам вооружений группировки "Катаиб Хезболлы" в Ираке.

Впоследствии в конце минувшей недели газета The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что Пентагон отдал секретный приказ Центральному командованию США на случай атак на американских военных в Ираке продумать планы ликвидации местных проиранских военизированных формирований.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон располагает данными о подготовке Ираном или проиранскими силами тайной атаки против американских военных в Ираке.