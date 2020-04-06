В США рассказали о двигателе VORTEX и программе OpFires для перспективных космических кораблей Dream Chaser

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СМИ США сообщают, что корпорации Sierra Nevada удалось сделать существенный шаг вперёд в развитии программы создания нового ракетного двигателя. Его называют «гиперзвуковым».

Речь идёт о программе создания силовой установки VORTEX. Работа ведётся по заказу Агентства перспективных оборонных исследований и разработок США DARPA.

Компания расширяет возможности двигателя VORTEX за счёт использования новой программы OpFires.

Из материала Defence Blog:

С помощью OpFires компания Sierra Nevada расширяет возможности своего гибридного двигателя VORTEX. В системе используется высококачественное твёрдое топливо с жидким окислителем, и эти составляющие одинаково стабильны как на Земле, так и в космосе. Недавнее тестирование показало положительные результаты.

Отмечается, что система обладает высокой мощностью при учёте своей компактности. При этом никаких детальных параметров не озвучивается.

Утверждается, что двигатель получил возможность глубокого регулирования и плавного перезапуска по команде.

Вице-президент Sierra Nevada Том Крэбб отмечает, что обновлённая программа открывает для компании рынок не только в военной сфере, но и в гражданской – космической.

Том Крэбб:

Возможности силовой установки по управляемости и перезапуску расширяют спектр возможных траекторий полёта различных систем.

На данный момент проведено около 30 испытаний.

В компании заявляют, что новая силовая установка станет основой для перспективного многоразового космического корабля «Dream Chaser». Это грузовой корабль, который (по плану) должен доставлять на низкую опорную орбиту до 5,5 тонн грузов и забирать с орбиты до 1,85 т. Объявленная стартовая масса составляет 11340 кг. В США разрабатывается как беспилотная, так и его пилотируемая его версии.