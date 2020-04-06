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Интерфакс-АВН

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" принимает меры для выполнения планов по гособоронзаказу в сложной эпидемиологической обстановке

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Пусковые установки С-400
Пусковые установки С-400 на заводе Концерна ВКО "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

На видеоконференции спланирована работа предприятий в период карантина по коронавирусу до 30 апреля

Москва. 3 апреля. ИНТЕРФКС- Руководство акционерного общества (АО) "Концерн ВКО Алмаз-Антей" в пятницу провело очередную видеоконференцию с управленческим составом всех предприятий входящих в состав концерна Воздушно-космической обороны по работе в условиях мер, предпринимаемых для борьбы с коронавирусной инфекцией.

"По результатам видеоконференции были спланированы работа предприятий концерна в период карантина до 30 апреля и все необходимые меры по защите рабочего персонала. Несмотря на эпидемиологическую обстановку в ряде регионов страны концерн примет все меры для выполнения производственных планов по гособоронзаказу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна.

По её данным, в ходе видеоконференции были заслушаны доклады гендиректоров о производственной ситуации на предприятиях непрерывного цикла работы, а также о санитарно-эпидемиологической обстановке.

В пресс-службе отметили, что ситуация на всех предприятиях концерна находится под полным и постоянным контролем.

"Мониторинг ситуации на предприятиях концерна ведется в круглосуточном режиме и поступает в оперативный штаб, ранее созданный в головной компании", - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в четверг в рамках борьбы с коронавирусом подписал указ, которым продлил в России нерабочие дни с 4 по 30 апреля.

АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса. На предприятиях холдинга трудятся около 130 тысяч человек. Продукция концерна стоит на вооружении более чем в 50 странах мира.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Гособоронзаказ
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