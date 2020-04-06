Сторожевой корабль "Сметливый" ЧФ включен в книгу рекордов Вооруженных Сил Российской Федерации

БПК "Сметливый" и сегодня несет службу в Черном море.

ЦАМТО, 3 апреля. Сторожевой корабль "Сметливый" Черноморского флота включен в книгу рекордов (достижений) Вооруженных сил Российской Федерации с формулировкой – 50 лет в составе Военно-морского флота.

Соответствующий сертификат о внесении корабля в Перечень рекордов ВС РФ был вручен накануне командованию Черноморского флота.

Главным достижением корабля стало двукратное превышение проектного срока службы.

В 2019 году сторожевому кораблю "Сметливый" исполнилось 50 лет с момента подъема флага и включения в корабельный состав ВМФ.

Решение о внесении корабля в список рекордсменов было принято в конце декабря прошлого года на заседании Коллегии Министерства обороны Российской Федерации в Москве, сообщает пресс-служба Южного военного округа.