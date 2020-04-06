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ЦАМТО

В текущем году в подразделения СВ будет поставлено более 1500 ед. современной автомобильной и специальной техники

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РХМ-6
РХМ-6.
Источник изображения: rg.ru

ЦАМТО, 3 апреля. В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать современная автомобильная и специальная техника.

В текущем году спланирована поставка более 1500 ед. военной техники. В рамках гособоронзаказа подразделения оснастят бронеавтомобилями повышенной защищенности семейства "Тайфун" и "Торнадо". Также Сухопутные войска получат современные машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 и РХМ-8. Разведывательные подразделения оснастят бронеавтомобилями "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", переносными РЛС "Аистенок" и "Фара-ВР".

Все образцы автомобильной и специальной техники успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Аистенок
Арбалет-ДМ
Тигр-М
Торнадо
Проекты
Гособоронзаказ
ЯО
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