В текущем году в подразделения СВ будет поставлено более 1500 ед. современной автомобильной и специальной техники

ЦАМТО, 3 апреля. В подразделения Сухопутных войск продолжает поступать современная автомобильная и специальная техника.

В текущем году спланирована поставка более 1500 ед. военной техники. В рамках гособоронзаказа подразделения оснастят бронеавтомобилями повышенной защищенности семейства "Тайфун" и "Торнадо". Также Сухопутные войска получат современные машины радиационной, химической и биологической разведки РХМ-6 и РХМ-8. Разведывательные подразделения оснастят бронеавтомобилями "Тигр-М" с боевым модулем с дистанционным управлением "Арбалет-ДМ", переносными РЛС "Аистенок" и "Фара-ВР".

Все образцы автомобильной и специальной техники успешно зарекомендовали себя при эксплуатации в различных климатических зонах, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.