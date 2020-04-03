Главы МИД стран НАТО отметили важность противодействия дезинформации в контексте борьбы с COVID-19

Брюссель. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Североатлантический совет на уровне министров иностранных дел обсудил в четверг и наметил комплекс мер по борьбе с пандемией COVID-19, включая противодействие дезинформации, связанной с кризисом коронавируса, говорится в заявлении глав МИД стран альянса по итогу министерского совещания.

"Союзники также работают вместе, чтобы обеспечить открытый доступ к прозрачной, своевременной и точной информации, что имеет решающее значение для преодоления этой пандемии и борьбы с дезинформацией", - говорится в документе, опубликованном штаб-квартирой организации в Брюсселе.