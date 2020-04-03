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Военное обозрение

В США сообщили о служебной записке военных, где ещё в начале февраля прогнозировалась ситуация по COVID-19

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Источник изображения: Фейсбук/U.S.Army North (Fifth Army)

Сегодня в американском издании Daily Beast вышел материал обозревателей Джеймса Ла Порта и Спенсера Аккермана, в котором те говорят о «пропущенном мимо ушей» предупреждении относительно возможных последствий распространения коронавируса.

В материале говорится о служебной записке, которая появилась в вооружённых силах США ещё в начале февраля. В этой записке военные сообщали о том, что Штаты могут в ближайшее (на тот момент) время столкнуться с активным распространением COVID-19. Там же озвучивались оценочные цифры по летальным исходам в Соединённых Штатах Америки.

Daily Beast пишет, что военные предупреждали о возможных 80-150 тыс. летальных случаев от нового коронавируса.

Источник изображения: Фейсбук/U.S.Army North (Fifth Army)

Примечательно, что тогда этот прогноз, подготовленный военными специалистами северного командования армии США (NORTHCOM), был назван «чёрным лебедем». Это обозначение наиболее худшего сценария.

Теперь же, как пишет упомянутое американское издание, президент США называет «возможной хорошей работой», если от COVID-19 в Штатах скончаются не более 200 тысяч человек.

Из материала:

Получается, что самый худший сценарий, представленный 2 месяца назад военными специалистами, теперь превращается в наиболее оптимистичный.

Авторы заявляют, что если бы тогда были приняты экстренные меры в США, то проблема не стала бы столь большой.

Издание отмечает, что служебная записка «добралась до Пентагона», где была принята секретарём Райаном Маккарти. Но были ли предприняты надлежащие меры... Тогда в служебной записке сообщалось, что новый коронавирус обладает таким свойством как распространение от человека к человеку даже до проявления симптомов.

Из статьи:

ЦРУ и офис директора национальной разведки отказались от комментариев.

При этом в статье отмечается, что кривая роста заболеваемости среди военнослужащих, как отмечалось в указанной выше записке, будет выглядеть так же, как кривая по заражённости гражданских лиц. Если это действительно так, то в США число заражённых военнослужащих должно идти на многие тысячи.

Вопрос в том, почему именно в среде военных появились эти прогнозы.

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США
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