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Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" приступил к переходу в Северодвинск, где пройдет плановое обслуживание

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Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков"
Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 2 апреля. Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" 2 апреля вышел из Североморска в Баренцево море.

Корабль совершает переход в Беломорскую военно-морскую базу, где на предприятиях судоремонтного комплекса пройдет плановое обслуживание с частичной модернизацией систем и механизмов.

После завершения технических работ корабль пройдет испытания в полигонах боевой подготовки флота в Белом море.

Во время межбазового перехода экипаж корабля продолжит совершенствование военно-морской подготовки, отработает задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также отдельные мероприятия по борьбе за живучесть на ходу в море.

Справочно:

Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" – самый современный боевой корабль Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе "Северная верфь" в Санкт-Петербурге и зачислен в состав флота в июле 2018 года. Успешно выполнил задачи нескольких учений и кругосветного плавания.

Фрегаты проекта 22350 являются многофункциональными боевыми кораблями, способными эффективно бороться с надводным, воздушным и подводным противником, а также наносить удары по наземным и береговым объектам на расстояние свыше 1,5 тыс. км, сообщает пресс-служба Северного флота.

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