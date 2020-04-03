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Интерфакс-АВН

Госдеп сообщил о сокращении ядерного арсенала России на 100 боеголовок, а арсенала США - на три

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Обслуживание МБР Minuteman III.
Обслуживание МБР Minuteman III.
Источник изображения: defensenews.com

Вашингтон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Россия в период с сентября 2019 по март 2020 года сократила количество боеголовок в арсенале ядерных вооружений на 100 единиц - до 1326 единиц, сообщает госдеп США.

США, в свою очередь, сократили число боеголовок на три единицы - до 1373 единиц.

Число развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ) Россия снизила на 28 единиц - до 485 единиц, США - на 13 единиц - до 655 единиц.

У США, как и в сентябре, осталось 800 развернутых и неразвернутых ТБ, пусковых установок МБР и БРПЛ, у России их число снизилось на 3 единицы - до 754 единиц.

Госдеп публикует статистику по ядерному арсеналу России и США несколько раз в год в рамках обмена данными, предусмотренного договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Срок действия российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3 истекает в феврале 2021 года. Из Москвы неоднократно звучали призывы к Вашингтону как можно скорее начать предметные переговоры о продлении ДСНВ. Однако американская сторона медлит с ответом и выступает с инициативой подключить к договору Китай.

Договор СНВ-3 предусматривает реальные, проверяемые и необратимые сокращения стратегических наступательных вооружений.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
СНВ-1
СНВ-3
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
03.04.2020 03:35
России следует наладить выпуск МБР лёгкого класса Курьер-2 с боеголовкой 300кт в транспортно пусковых контейнерах в габаритах 40-ка футового морского контейнера.

СНВ-3 позволяет России иметь ещё 180 -200 носителей и столько-же боеголовок с учётом списания старых Тополей и Воевод.
Поскольку маршруты патрулирования ПГРК Тополь-М и Ярс давно известны и непрерывно контролируются из космоса именно лёгкие скоростные Курьеры могут быть незаметно для противника перемещены автомобильными тягачами и по ж.д на два  десятка неприметных баз и в случае ответного удара их задача совместно с Авангардами "вынести систему ПРО"  и расчистить путь более мощным Ярсам, Воеводам и Сарматам
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