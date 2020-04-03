Спецпредставители США и Южной Кореи по КНДР обсудили денуклеаризацию Корейского полуострова

Гонконг. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Спецпредставители США по КНДР Стивен Биган и Южной Кореи Ли До Хун обсудили в ходе телефонного разговора северокорейскую ядерную проблему и совместные усилия по достижению прочного мира на полуострове, сообщает МИД Республики Корея.

"Обе стороны поделились своей оценкой текущей ситуации на Корейском полуострове и обсудили пути сотрудничества для достижения существенного прогресса в усилиях по полной денуклеаризации полуострова и установлению прочного мира", - говорится в пресс-релизе министерства.

Они также договорились продолжать тесное общение и консультации по вопросам, связанным с Северной Кореей.

Разговор состоялся на фоне напряженности, вызванной неоднократными испытаниями ракет малой дальности, проводимыми КНДР, и затянувшимся перерывом в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном.