Взаимодействие в борьбе с коронавирусом поможет диалогу РФ-США - эксперт

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Отправка российского самолета с масками и санитарной техникой для оказания помощи США в борьбе с коронавирусной инфекцией "может стать предметом нового российско-американского диалога", заявил в интервью "Интерфаксу" директор института международной экономики и политики, член-корреспондент РАН Генрих Войтоловский.

Отправка самолета "стала первой мерой, символизирующей стремление России оказать помощь США в борьбе с развитием эпидемии", сказал Войтоловский.

Он подчеркнул, что "если для США и КНР коронавирусная инфекция стала предметом взаимных претензий, то для российско-американских отношений эта тема наряду с ситуацией на мировом рынке нефти может стать предметом нового российско-американского диалога".

Эксперт считает "закономерным" тот факт, что президент США "счел возможным упомянуть отправку российского самолета в ходе своего брифинга".

Войтоловский подчеркнул, что решение об этом самолете "было принято после разговора президентов России и США, одной из тем которого стало развитие эпидемиологической ситуации в мире".

По мнению эксперта, "оба президента понимают всю серьезность положения и острую необходимость использовать кризисную ситуацию для диалога о той угрозе, которая затрагивает обе страны". "Для противодействия этой угрозе обе державы обладают соответствующим научным, медицинским и мобилизационным потенциалом", - сказал он.

Войтоловский считает, что "есть все основания полагать, что этот самолет Минобороны России, направленный в США, будет далеко не последним".