Нет признаков желания Асада отказаться от химоружия, - израильские эксперты в Breaking Defense

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Корреспондент издания Breaking Defense в Израиле Ари Эгоци представил материал, который посвящён практике нанесения ударов ВВС ЦАХАЛ по сирийской территории. Материал начинается с заявления неназванного представителя Минобороны Израиля о том, что «Израиль не позволит сирийскому режиму хранить и производить химическое оружие».

Тот же источник, если верить автору, подтвердил ракетные удары последнего времени по территории САР, заявив, что их целью являлись в том числе «объекты военной химической промышленности».

Из материала:

Мы будем продолжать нанесение ударов по мере получения разведданных.

В статье приводится заявление бывшего директора по военно-политическим вопросам в министерстве обороны Израиля Амоса Галаада, который утверждает, что ранее у Дамаска были запасы в 1,3 тыс. тонн химоружия, но кое-что якобы осталось и после утилизации.

Галаад:

Основная часть была уничтожена, но режим всё ещё хранит часть химоружия. Нет никаких признаков того, что Асад желает от него отказаться. Крайнее беспокойство вызывает то, что даже несколько граммов начинки такого оружия могут принести огромный вред, убив людей.

Странная логика. Если в одной и той же статье высказывается обеспокоенность по поводу опасности «даже нескольких граммов начинки химоружия» и говорится о готовности продолжать нанесение ударов по объектам военной химпромышленности Сирии, то как эти слова стыкуются друг с другом? Или удары с воздуха по таким объектам (если объекты вообще есть) опасности не несут в отличие от самих объектов?

В материале приводится заявление профессора университета Тель-Авива Эяля Циссера, который говорит следующее:

Сирийский режим продолжает разрабатывать химическое оружие.

В материале объявлено, что программа якобы продолжает действовать "с молчаливого согласия России".

Из статьи со ссылкой уже на неназванный источник:

В Сирии ничего не происходит без согласия Москвы.

По всей вероятности, спрашивать о доказательствах того, у Дамаска остаётся химоружие, бессмысленно. Если ответ и будет получен, то он будет в стиле "доказательства есть, но они секретны".