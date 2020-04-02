Войти
Военное обозрение

Нет признаков желания Асада отказаться от химоружия, - израильские эксперты в Breaking Defense

323
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Корреспондент издания Breaking Defense в Израиле Ари Эгоци представил материал, который посвящён практике нанесения ударов ВВС ЦАХАЛ по сирийской территории. Материал начинается с заявления неназванного представителя Минобороны Израиля о том, что «Израиль не позволит сирийскому режиму хранить и производить химическое оружие».

Тот же источник, если верить автору, подтвердил ракетные удары последнего времени по территории САР, заявив, что их целью являлись в том числе «объекты военной химической промышленности».

Из материала:

Мы будем продолжать нанесение ударов по мере получения разведданных.

В статье приводится заявление бывшего директора по военно-политическим вопросам в министерстве обороны Израиля Амоса Галаада, который утверждает, что ранее у Дамаска были запасы в 1,3 тыс. тонн химоружия, но кое-что якобы осталось и после утилизации.

Галаад:

Основная часть была уничтожена, но режим всё ещё хранит часть химоружия. Нет никаких признаков того, что Асад желает от него отказаться. Крайнее беспокойство вызывает то, что даже несколько граммов начинки такого оружия могут принести огромный вред, убив людей.

Странная логика. Если в одной и той же статье высказывается обеспокоенность по поводу опасности «даже нескольких граммов начинки химоружия» и говорится о готовности продолжать нанесение ударов по объектам военной химпромышленности Сирии, то как эти слова стыкуются друг с другом? Или удары с воздуха по таким объектам (если объекты вообще есть) опасности не несут в отличие от самих объектов?

В материале приводится заявление профессора университета Тель-Авива Эяля Циссера, который говорит следующее:

Сирийский режим продолжает разрабатывать химическое оружие.

В материале объявлено, что программа якобы продолжает действовать "с молчаливого согласия России".

Из статьи со ссылкой уже на неназванный источник:

В Сирии ничего не происходит без согласия Москвы.

По всей вероятности, спрашивать о доказательствах того, у Дамаска остаётся химоружие, бессмысленно. Если ответ и будет получен, то он будет в стиле "доказательства есть, но они секретны".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Сирия
Проекты
Химоружие
Похожие новости
11.09.2018
США уже не исключают ударов по войскам России и Ирана в Сирии
15.05.2017
Какой будет третья мировая
12.10.2016
Израиль: Преимущество силы на Ближнем Востоке (Israel Hayom, Израиль)
22.09.2014
Миссия выполнена
22.01.2013
Сирийский вопрос и европейская интеграция ("Звязда ", Белоруссия)
26.11.2009
Россия досрочно уничтожила 18 тысяч тонн химического оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»