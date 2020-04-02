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Известия.ru

Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов назвал правильным решение не отменять весенний призыв на срочную службу.

Ранее, 30 марта, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию с 1 апреля по 15 июля.

По мнению Михайлова, призыв нельзя отменять, потому что в случае реальной военной угрозы армия должна быть способна мобилизоваться даже в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

«Во-вторых, из системы обучения молодого пополнения не должно выпадать 135 тыс. новобранцев, иначе всю систему боевой подготовки войск придется перекраивать», — сказал «Известиям» военный политолог.

Главное отличие весеннего призыва – 2020 — это повышенные меры профилактики вирусных заболеваний и двухнедельный карантин для призывников перед отправкой в войска, отметил Михайлов. Особенные меры безопасности будут применяться и во время транспортировки призывников к местам службы.

По этой причине молодое пополнение поступит в войска лишь к 20 мая, что в нынешних условиях абсолютно оправданно, сказал эксперт. По его словам, все призывники в любом случае пройдут положенный курс молодого бойца и примут воинскую присягу.

«Отразится коронавирус и на отслуживших солдатах. Уходящие в запас военнослужащие будут проходить повышенный медицинский осмотр и при их отправке на малую родину будут применяться меры безопасности», — заключил Михайлов.


О том, что весенний призыв не будет перенесен из-за коронавируса, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу ранее в марте. Кроме того, среди военнослужащих армии РФ случаев заражения инфекцией не зафиксировано, отмечал он 20 марта.

1 апреля сообщалось, что более 4 тыс. военнослужащих Вооруженных сил РФ прошли тесты на коронавирус. Все тестирования показали отрицательный результат, пишет «Газета.ру».

По данным оперативного штаба, число заразившихся коронавирусом в России достигло 2777 человек, выздоровели 190 пациентов, а скончались ― 24.

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2 комментария
№1
02.04.2020 08:01
Цитата, q
«Во-вторых, из системы обучения молодого пополнения не должно выпадать 135 тыс. новобранцев, иначе всю систему боевой подготовки войск придется перекраивать», — сказал «Известиям» военный политолог.

Двойные стандарты в стране - это уже норма...
Путин что-то там говорил населению и бизнесу про то, что на авось в этот раз надеяться нельзя?
Интересно - на что и Путин, и Шойгу, и этот эксперт надеются в этот раз? На частое мытье рук в толпе из 100-200 человек на мед комиссии?
Или что добросовестное население отменит проводы в армию своих сыновей и не пригласит друзей, а они всей толпой не завалятся в день отправки к военкомату, пьяные и веселые  -конечно в масках и резиновых стерильных перчатках? И такая толпа от каждого призывника и все у военкомата?

Странный короновирус, он словно только от населения и бизнеса требует каких-то самопожертвований и больше походу ни на кого не распространяется, как видимо и закон, направленный на его сдерживание.
+2
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№2
02.04.2020 12:54
Цитата, q
и двухнедельный карантин для призывников перед отправкой в войска, отметил Михайлов.
И где этих бедолаг две недели держать будут? Посмотреть бы на ту казарму.
135 тыс. по стране... Это не фунт изюму. При военкоматах такого количества коек нет, наверно, теперь. Хде? Куда?
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