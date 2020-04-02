Пользователи Astra Linux получили возможность сдавать отчетность в ФНС и другие госорганы через спецпрограмму

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Завершены тестовые испытания на совместимость программного продукта Контур.Экстерн и операционной системы Astra Linux, подтвердившие их корректную работу, сообщает пресс-служба Группы компаний (ГК) Astra Linux.

"Разработчик программных продуктов для электронного документооборота и бухгалтерии СКБ Контур выпустил для своего программного обеспечения Контур.Экстерн специальный плагин, после установки которого пользователи операционных систем Astra Linux могут представлять через интернет отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие государственные контролирующие органы России, а также полноценно пользоваться всем функционалом Контур.Экстерна", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По информации пресс-службы, теперь пользователи Astra Linux могут настроить защищенный электронный документооборот с государственными контролирующими органами через Контур.Экстерн.

"В Контур.Экстерне на Linux доступна не только сдача отчетности, но и все остальные возможности системы: заполнение форм отчетности, редактирование и проверка их на ошибки, работа с требованиями, многопользовательский режим, онлайн-таблица отчетности, автосверка с ФНС России, проверка контрагентов на благонадежность, финансовый анализ, справочно-правовая база и другие", - сказал руководитель проекта Контур.Экстерн Артём Прескарьян, которого цитирует пресс-служба.

Количество организаций, участвующих в национальном проекте импортозамещения и переходящих на отечественное программное обеспечение, постоянно растет, отмечается в сообщении.