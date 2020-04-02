Войти
Интерфакс-АВН

Пользователи Astra Linux получили возможность сдавать отчетность в ФНС и другие госорганы через спецпрограмму

419
0
0
Astra Linux
Операционная система Astra Linux.
Источник изображения: ТАСС/Петр Ковалев

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Завершены тестовые испытания на совместимость программного продукта Контур.Экстерн и операционной системы Astra Linux, подтвердившие их корректную работу, сообщает пресс-служба Группы компаний (ГК) Astra Linux.

"Разработчик программных продуктов для электронного документооборота и бухгалтерии СКБ Контур выпустил для своего программного обеспечения Контур.Экстерн специальный плагин, после установки которого пользователи операционных систем Astra Linux могут представлять через интернет отчетность в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат и другие государственные контролирующие органы России, а также полноценно пользоваться всем функционалом Контур.Экстерна", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в среду.

По информации пресс-службы, теперь пользователи Astra Linux могут настроить защищенный электронный документооборот с государственными контролирующими органами через Контур.Экстерн.

"В Контур.Экстерне на Linux доступна не только сдача отчетности, но и все остальные возможности системы: заполнение форм отчетности, редактирование и проверка их на ошибки, работа с требованиями, многопользовательский режим, онлайн-таблица отчетности, автосверка с ФНС России, проверка контрагентов на благонадежность, финансовый анализ, справочно-правовая база и другие", - сказал руководитель проекта Контур.Экстерн Артём Прескарьян, которого цитирует пресс-служба.

Количество организаций, участвующих в национальном проекте импортозамещения и переходящих на отечественное программное обеспечение, постоянно растет, отмечается в сообщении.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
ИТ
Похожие новости
19.12.2019
Генерал армии Герасимов: Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют
05.03.2019
Космический мусор: вокруг Земли летают тысячи опасных объектов
07.10.2016
Росэлектроника представит странам-членам ОДКБ комплексы управления артогнем
01.07.2016
«ОПК» создает искусственный интеллект для охраны государственных границ
17.04.2015
СМИ: США не переживут ядерной войны с Россией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:31
  • 3
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»