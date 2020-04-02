В Кремле не уточнили список оборудования, направленного в США для борьбы с коронавирусом

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают точным списком медоборудования, которое находится на борту вылетевшего в США самолета.

В ходе общения с журналистами в среду Пескова попросили более подробно рассказать о том, что было на борту российского самолета с медицинским оборудованием, в частности, были ли там аппараты ИВЛ, который был отправлен в США.

"Что касается списка, я точным списком не располагаю. Может быть, лучше в штаб или в МИД. Не смогу вам дать информацию по точному списку", - сказал Песков.