Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Для Минобороны РФ планируется разработать системы с искусственным интеллектом на основе нейронных сетей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Министерство обороны РФ извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение научно-исследовательской работы "Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом" (шифр "Каштан")", - говорится в документе.

В нем отмечается, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 387 млн 751 тыс рублей.

В закупке указано, что работы по контракту должны быть завершены до 10 ноября 2022 года.