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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: © Фото : Pixabay/Gerd Altmann

Москва. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Для Минобороны РФ планируется разработать системы с искусственным интеллектом на основе нейронных сетей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Министерство обороны РФ извещает о проведении закрытого конкурса на выполнение научно-исследовательской работы "Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей для нового поколения военных систем с искусственным интеллектом" (шифр "Каштан")", - говорится в документе.

В нем отмечается, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 387 млн 751 тыс рублей.

В закупке указано, что работы по контракту должны быть завершены до 10 ноября 2022 года.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
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2 комментария
№1
02.04.2020 13:12
Нет. Исходя из текста:
Цитата, q
Исследования по созданию экспериментального образца комплекса разработки, обучения и реализации глубоких нейронных сетей
Минобороны закупает не сам ИИ, и даже не комплекс по разработке ИИ, а исследования по созданию такого комплекса, с помощью которого можно создать ИИ.
То есть, Минобороны за 390млн руб закупает экспертную оценку, можно ли создать комплекс, на котором можно создать ИИ.
0
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№2
02.04.2020 14:19
Цитата, q
В нем отмечается, что начальная (максимальная) цена контракта составляет 387 млн 751 тыс рублей.
Чё то дорого, при такой жизни. Зы.
0
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