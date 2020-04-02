Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.

«Я не думаю, что мы находимся на этом этапе», — ответил он на вопрос журналиста о необходимости эвакуации экипажа. По словам Эспера, авианосцу поставляется много медицинских средств, направляется медперсонал. На борту нет тех, кто серьезно болен, добавил он.

26 марта коронавирус диагностировали у 25 американских военных, служащих на борту атомного авианосца ВМС США Theodore Roosevelt.

21 марта инфекцию обнаружили у 35 американских военных, которые находятся в Европе.

31 марта Эспер сообщил о смерти первого военного от коронавируса. Военнослужащий скончался 28 марта. Он был госпитализирован в Нью-Джерси 21 марта. Где именно он служил, не сообщалось.

По последним данным, в Соединенных Штатах число жертв коронавируса достигло 3,8 тыс. человек, выздоровели более 7 тыс. пациентов.

Накануне американский лидер Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в США до 30 апреля. Тем не менее он назвал маловероятным введение общенационального карантина по всей стране.