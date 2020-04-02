Войти
Известия.ru

Пентагон отказался от эвакуации экипажа авианосца Theodore Roosevelt

268
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Navy

Глава Пентагона Марк Эспер не увидел необходимости в настоящее время в эвакуации всего экипажа авианосца Theodore Roosevelt, на борту которого зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом министр обороны США заявил во вторник в интервью телекомпании CBS.

«Я не думаю, что мы находимся на этом этапе», — ответил он на вопрос журналиста о необходимости эвакуации экипажа. По словам Эспера, авианосцу поставляется много медицинских средств, направляется медперсонал. На борту нет тех, кто серьезно болен, добавил он.

26 марта коронавирус диагностировали у 25 американских военных, служащих на борту атомного авианосца ВМС США Theodore Roosevelt.

21 марта инфекцию обнаружили у 35 американских военных, которые находятся в Европе.

31 марта Эспер сообщил о смерти первого военного от коронавируса. Военнослужащий скончался 28 марта. Он был госпитализирован в Нью-Джерси 21 марта. Где именно он служил, не сообщалось.

По последним данным, в Соединенных Штатах число жертв коронавируса достигло 3,8 тыс. человек, выздоровели более 7 тыс. пациентов.

Накануне американский лидер Дональд Трамп продлил меры против распространения нового коронавируса в США до 30 апреля. Тем не менее он назвал маловероятным введение общенационального карантина по всей стране.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Arleigh Burke
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Nimitz
Авианосец
Медицина
Похожие новости
10.12.2019
Отвага против гиперзвука: есть ли будущее у новых авианосцев ВМС США
16.05.2019
Авианосная ударная группа ВМС США вошла в Оманский залив
26.03.2019
Цена самолетов президента США сравнялась с авианосцем
20.10.2017
СМИ: КНДР пообещала нанести по США "невероятный и неожиданный" удар
25.01.2017
Сеть выходит в океан
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 02.04 15:28
  • 2
Российский производитель атомных подлодок "Севмаш" усилил антивирусные меры, начнет пошив медицинских масок своими силами
  • 02.04 15:26
  • 19
Как разбить лоб «Абрамсу»
  • 02.04 15:19
  • 4
Северный флот оснастят новыми атомными подлодками
  • 02.04 15:18
  • 55
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 02.04 14:49
  • 3
Свет мой, зеркальце, скажи, я ль на свете всех милее
  • 02.04 14:19
  • 2
Минобороны РФ планирует создать искусственный интеллект на основе нейронных сетей за 390 млн руб
  • 02.04 14:18
  • 4
Названы боевые преимущества Су-57 перед F-22 и F-35
  • 02.04 14:12
  • 4
Тайваньская фирма изготовит средства слежения за гражданами России
  • 02.04 14:04
  • 48
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 02.04 13:57
  • 1
Путин включил Медведева в комиссию по ВТС
  • 02.04 12:54
  • 2
Эксперт оценил решение оставить весенний призыв – 2020
  • 02.04 12:48
  • 9
COVID-19 может стать причиной мировой войны
  • 02.04 10:19
  • 361
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 02.04 10:06
  • 7
Помпео и Столтенберг считают необходимым бороться с "дезинформацией" РФ и КНР о коронавирусе
  • 02.04 09:23
  • 8
Черноморский флот усилится фрегатами проекта 22350 «Адмирал Горшков»