Стремление США подключить КНР к плану разоружения может стать препятствием для российско-американского диалога - посол РФ

Вашингтон. 1 апреля. ИНТЕРФАКС - Одержимость США идеей подключения Пекина к новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений может стать серьезным препятствием для российско-американского стратегического диалога в этой сфере, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Мы полагаем, что такая "одержимость" (американцев - ИФ) трехсторонним форматом может стать серьезным препятствием, в частности в контексте сохранения существующих договоров и разработки возможных новых двухсторонних соглашений", - сказал Антонов в интервью журналу "Arms Control Today", комментируя требования США подключить Китай к разработке нового ДСНВ.

"Мы убеждены, что сотрудничество с третьими странами в разработке возможных новых соглашений в этой области (контроля на вооружениями - ИФ) должно быть строго консенсусным и не представлять угрозы законным интересам сторон в области безопасности", - отметил Антонов.

Он заявил, что Россия не понимает, "почему некоторые американские коллеги говорят исключительно о Китае".