Македония в НАТО: это четкий сигнал для России на фоне пандемии и хороший знак для Украины и Грузии (Polskie Radio, Польша)

Польский эксперт расценивает вступление в НАТО крошечной Северной Македонии как сигнал Москве: альянс не отказывается от сдерживания России. И сдерживать ее, вероятно, будут такие страны, как Македония и Черногория. Поляк раздувает из мухи слона, цель — лишний раз напомнить всем о пресловутой российской угрозе.

Несмотря на пандемию большая политика продолжает функционировать. Система европейской безопасности испытывает давление с разных сторон, но основные угрозы продолжают носить военно-политический характер, а связаны они с действиями России. В этом контексте сохранение НАТО курса на расширение и сохранение перспективы присоединения к Альянсу Украины и Грузии имеет ключевое значение, говорит сотрудник Польского института международных дел (PISM) Марчин Терликовский (Marcin Terlikowski). Североатлантический альянс, отмечает он, таким образом подал сигнал, что он остается оплотом европейской безопасности.

"НАТО показывает, что не собирается отказываться от своих основных задач, в том числе от реагирования на угрозы, исходящие от России", - говорит эксперт. Он напоминает, что в последнее время россияне, в частности, приближались на стратегических бомбардировщиках к границам стран Альянса, проверяя таким образом скорость его реакции, которая заключается в перехвате и идентификации иностранных машин. О таком инциденте сообщала Великобритания. Ранее, 26 марта, группе из девяти кораблей британских ВМС пришлось сопровождать семь российских военных кораблей в связи с их повышенной активностью в районе Ла-Манша и в Северном море. Россияне проводили свою операцию в то время, когда британский флот готовился к действиям, связанным с борьбой с коронавирусом. Несколько раз о необходимости поднять в воздух самолеты НАТО в связи с активностью России в регионе Балтийского моря сообщали в последние дни также Литва и Эстония.

"Следует помнить о том, что пандемия не изменила стратегические планы таких держав, как Россия, а также того факта, что для Европы оплотом безопасности остается НАТО и союз с США в его рамках", - подчеркивает аналитик.

Присоединение Северной Македонии - это сигнал, адресованный в том числе России

Расширение НАТО, как указывает аналитик, выступает ключевым аспектом во взаимоотношениях с Россией: он показывает, что эта организация не принимает российское предложение по разделению Европы на сферы влияния. "Несмотря на то что Москва старается создать напряженность на восточном фланге, используя провокационные высказывания своих политиков, неожиданные учения, размещение дополнительных подразделений и создание новых баз у границ Альянса, тот не отказывается от политики расширения. Становится очевидно, что усилия Кремля, старавшегося заблокировать этот процесс не принесли результата", - говорит Терликовский. Он напоминает, что Россия, пытаясь заблокировать расширение НАТО, которое исходило из права государств свободно заключать союзы, обвиняла Альянс в "экспансии", мешающей ей поддерживать с Западом нормальные отношения. Этот тезис распространяет, к сожалению, также часть экспертных кругов в западноевропейских государствах.

Альянс, однако, показывает, что он не собирается отказываться от своих принципов и идти с Россией на компромиссы, поступаясь своим суверенитетом и интересами своих членов. Он показывает, что не соглашается на российские условия, которые фактически сводятся к передаче постсоветских стран в сферу влияния Москвы.

"В связи с этим расширение имеет такое большое значение. В 2017 году приняли Черногорию, а сейчас Македонию. Это делается в соответствии с 10-й статьей Вашингтонского договора, которая гласит, что пригласить вступить в Альянс можно любое государство, которое выражает такое желание и соответствует установленным критериям. Очередное расширение показывает, что НАТО не хочет делить с Россией сферы влияния, вместе с ней определять, кто может присоединиться к этой организации, а кто нет", - подчеркивает Марчин Терликовский.

Угрозы не пропадают, а Россия не меняется

Аналитик указывает, что пандемия не изменила, как могло бы многим показаться, основные тренды международной политики. "Угрозы военного типа не исчезли, а Россия не изменилась. На восточном фланге НАТО остаются угрозы, связанные с ее политикой, нам продолжает угрожать распространение дезинформации, ядерного оружия и в целом -оружия массового поражения. Все это никуда не делось", - предупреждает Терликовский.

Успех Македонии

Эксперт называет вступление Северной Македонии в НАТО событием, имеющим большое значение не только для самих македонцев, но и для всего региона Западных Балкан, тем более что оно стало результатом многолетних усилий Скопье. "Спор с Грецией по поводу названия страны блокировал вступление Македонии в Альянс, но македонцы приложили массу усилий к тому, чтобы выполнить все натовские требования. Они добились цели, к которой шли не одно десятилетие. В результате соглашения с Афинами их государство получило название "Республика Северная Македония", и тогда греки перестали препятствовать его присоединению к НАТО", - рассказывает Терликовский. Он также обращает внимание, что включение стран Западнобалканского региона в состав ЕС и НАТО - это процесс, призванный сгладить последствия войн, которые вспыхнули после распада Югославии.

"Была принята концепция, гласящая, что единственный путь для них - это стабилизация в рамках двух этих организаций. Европейская интеграция развивалась, а в Альянс вступили Хорватия, Словения, Албания и Черногория", - отмечает аналитик. Сейчас в его составе оказалась Северная Македония, это показывает, что процесс стабилизации Западных Балкан движется вперед, добавляет Терликовский, одновременно напоминая, что Сербия избрала другой путь, и как будет развиваться ситуация в сфере безопасности в ее случае, пока сказать сложно.

Агнешка Марцела Каминьска (Agnieszka Marcela Kamińska)