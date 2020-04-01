«Репортёры без границ» заявили, что в Туркменистане запрещены любые упоминания коронавируса

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Международная организация RSF (Репортёры без границ) заявила о том, что власти Туркменистана приняли решение по поводу «запрета на освещение темы коронавируса». В организации утверждают, что в государственных СМИ республики запрещены упоминания об эпидемии, чтобы не создавалась паника среди населения. «Запрещены разговоры о коронавирусе на улицах и в других общественных местах».

Кроме того, утверждается, что полиция, которая «патрулирует улицы в штатском», следит за тем, чтобы люди не использовали индивидуальных средств защиты – медицинских масок.

В заявлении говорится, что тем, что вышел с медицинской маской на лице, якобы грозит арест.

Никаких официальных данных о том, что дела в Туркменистане обстоят именно так, нет. Однако на гостелевидении действительно не увидеть шквала репортажей, сюжетов и программ, где с утра до вечера без устали твердится о коронавирусе и о том, что необходимо соблюдать карантин или самоизоляцию.

Здесь нужно сделать акцент на туркменской ситуации, когда на улицах крупных городов республики и до медийного всплеска по коронавирусной инфекции людей было крайне мало в сравнении с городами в других странах, даже соседних с Туркменией. Дополнительно стоит заметить, что Туркменистан всегда отличался, мягко говоря, особой общественно-политической жизнью и подходом к освещению тех или иных событий международного масштаба.