Войти
Интерфакс-АВН

Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" будет посвящен 75-летию Победы - "Роскосмос"

101
0
0
Ракета-носитель "Союз-2.1а"
Ракета-носитель "Союз-2.1а".
Источник изображения: © Пресс-служба Федерального космического агентства "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14", назначенный на 25 апреля, будет посвящен 75-летию Победы, на её борт будет нанесена георгиевская лента и ордена ВОВ, сообщает "Роскосмос".

"Данный запуск госкорпорация "Роскосмос" посвятит 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В частности, на ракету-носитель "Союз-2.1а", которая получила название "Ракета Победы", будет нанесена специализированная символика - логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, на борту космического грузовика будет находиться информация об участниках войны, собранная "Роскосмосом" в рамках акции "Бессмертный полк на МКС".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Прогресс ТГК
Союз-2 РН
Похожие новости
26.11.2019
Дату запуска "Прогресса МС-13" могут перенести
01.08.2019
"Прогресс МС-12" пристыковался к МКС, долетев до станции за рекордно малое время
10.06.2019
Фонд "Сколково": новые подходы к проектированию ракет кардинально снизят их стоимость
16.02.2018
Грузовой корабль "Прогресс МС-08" пристыкуется к МКС
27.05.2016
"Роскосмос": дефектов в ракетно-космической технике в РФ за два года стало меньше на 20%
28.12.2011
Год потерь российского космоса
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ