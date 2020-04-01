Пуск ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14" будет посвящен 75-летию Победы - "Роскосмос"

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-14", назначенный на 25 апреля, будет посвящен 75-летию Победы, на её борт будет нанесена георгиевская лента и ордена ВОВ, сообщает "Роскосмос".

"Данный запуск госкорпорация "Роскосмос" посвятит 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В частности, на ракету-носитель "Союз-2.1а", которая получила название "Ракета Победы", будет нанесена специализированная символика - логотип 75-й годовщины Победы, изображения Георгиевской ленточки и орденов Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, на борту космического грузовика будет находиться информация об участниках войны, собранная "Роскосмосом" в рамках акции "Бессмертный полк на МКС".