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Москва и Вашингтон - бывшие союзники по Второй мировой войне, вновь объединяются для борьбы с пандемией

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Флаги России и США
Флаги России и США.
Источник изображения: Антон Денисов/РИА "Новости"

Россия и Соединенные Штаты Америки будут тесно сотрудничать в рамках G20 для борьбы с коронавирусом. Об этом информировали сотрудники пресс-службы Белого дома.

Источники в Москве сообщают, что президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник. Стороны условились тесно сотрудничать в деле противодействия распространению нового коронавируса. Также президенты обсудили совместные планы действий, направленных на оживление мировой экономики. Ранее состоялся телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Майком Помпео. Главные дипломаты РФ и США обсудили проблемы, связанные с распространением пандемии коронавируса, затронули сирийский вопрос и поговорили о глобальной стабильности. Как это водится у дипломатов, они провели вербальную подготовку для разговора лидеров двух стран.

Эти позитивные новости, по мнению экспертов – только первый шаг к (возможной в некотором неопределенном будущем ) нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Что последует за ним – история покажет. Но, эксперты в международной политике скептически подходят к оценке происходящего и считают, что для оптимизма предпосылок маловато. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, еще не набрал достаточную силу, чтобы подвигнуть лидеров Запада на перемену вектора внешней политики по отношении России. Внушающим надежду на перемену к лучшему заявлениям Дональда Трампа противоречат высказывания других американских и западноевропейских политиков.. В Европарламенте вновь громко звучат обвинения направленные против России. Здесь Москву подозревают в попытке развалить Евросоюз. Не только европарламентарии хулят Москву за ее помощь Италии. На Россию с критикой обрушиваются политики и в США. Фиона Хилл, которая до прошлого года отвечала за европейское и российское направления в президентском совете по нацбезопасности, заявила, что Россия и Китай пытаются возложить ответственность за распространение коронавируса в мире на США. Более всех преуспели в антироссийской риторике польские политики. Но, все же, стоит отметить (в оптимизмом ), что некоторые подвижки к сотрудничеству Запада и Востока в борьбе пандемией все же наблюдаются. Москва и Вашингтон - бывшие союзники по Второй мировой войне, вновь объединяются для борьбы с пандемией.

Россия и Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать в рамках G20 для борьбы с коронавирусом. Об этом информировали сотрудники пресс-службы Белого дома.

Источники в Москве сообщают, что президент России Владимир Путин провел переговоры по телефону с американским лидером Дональдом Трампом в понедельник. Стороны условились тесно сотрудничать в деле противодействия распространению нового коронавируса. Также президенты обсудили совместные планы действий, направленных на оживление мировой экономики. Ранее состоялся телефонный разговор между Сергеем Лавровым и Майком Помпео. Главные дипломаты РФ и США обсудили проблемы, связанные с распространением пандемии коронавируса, затронули сирийский вопрос и поговорили о глобальной стабильности. Как это водится у дипломатов, они провели вербальную подготовку для разговора лидеров двух стран.

Эти позитивные новости, по мнению экспертов – только первый шаг к (возможной в некотором неопределенном будущем ) нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Что последует за ним – история покажет. Но, эксперты в международной политике скептически подходят к оценке происходящего и считают, что для оптимизма предпосылок маловато. Кризис, связанный с пандемией коронавируса, еще не набрал достаточную силу, чтобы подвигнуть лидеров Запада на перемену вектора внешней политики по отношении России. Внушающим надежду на перемену к лучшему заявлениям Дональда Трампа противоречат высказывания других американских и западноевропейских политиков.. В Европарламенте вновь громко звучат обвинения направленные против России. Здесь Москву подозревают в попытке развалить Евросоюз. Не только европарламентарии хулят Москву за ее помощь Италии. На Россию с критикой обрушиваются политики и в США. Фиона Хилл, которая до прошлого года отвечала за европейское и российское направления в президентском совете по нацбезопасности, заявила, что Россия и Китай пытаются возложить ответственность за распространение коронавируса в мире на США. Более всех преуспели в антироссийской риторике польские политики. Но, все же, стоит отметить (в оптимизмом), что некоторые подвижки к сотрудничеству Запада и Востока в борьбе пандемией все же наблюдаются.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Италия
Китай
Польша
Россия
Сирия
США
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
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