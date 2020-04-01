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Интерфакс-АВН

Два российских военных корабля зашли в Кейптаун, где действуют ограничения из-за коронавируса

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Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый".
Источник изображения: Пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Сторожевик Балтийского флота России "Ярослав Мудрый" и танкер "Ельня" зашли в порт Кейптауна (ЮАР), сообщило генконсульство России в Кейптауне.

"К сожалению, Кейптаун не может должным образом приветствовать их из-за связанных с коронавирусом ограничений", - сообщило генконсультство в Twitter во вторник.

Корабли зашли в Кейптаун в понедельник, сообщили дипломаты.

Сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" выполняет задачи антипиратской вахты в Индийском океане. Сторожевик, морской буксир "Виктор Конецкий" и танкер "Ельня" покинули Балтийск 1 октября.

Корабли приняли участие в морской фазе российско-индийских манёвров "Индра-2019", трёхсторонних российско-китайско-иранских учениях "Пояс морской безопасности-2019" и в российско-японских антипиратских учениях.

"Ярослав Мудрый" - современный российский многоцелевой корабль, принят в состав Балтийского флота РФ в 2009 году. Предназначен, в частности, для поиска и уничтожения подлодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

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Ярослав Мудрый
Проекты
БФ
Военные учения
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