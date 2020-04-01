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Как когда-то в 41-м – под Москвой встретили эшелон Т-34

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках подготовки к параду Победы на Красной площади полигон Алабино в Подмосковье принял эшелон с тридцатью танками Т-34.

Боевые машины возрастом более 70 лет на протяжении года проходили реставрацию в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в настоящее время экипажи гвардейской танковой армии осуществляют приемку техники. 

Историческая техника будет принимать участие в различных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне, включая парад на Красной площади в Москве.

За 2019 год с танками была проделана очень большая работа по реставрации, ремонту и восстановлению. Их буквально разбирали до последней детали, а также очищали от ржавчины и отложений горюче-смазочных материалов, чтобы привести к состоянию новых, только выехавших за ворота завода. Техника была покрашена, резинотехнические изделия заменены, агрегаты подверглись переборке. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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