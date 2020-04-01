Франция и Германия призвали Россию гарантировать наблюдателям ОБСЕ доступ ко всей территории Донбасса, невзирая на коронавирус

Киев. 31 марта. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас в совместном заявлении призвали Россию использовать свое влияние на вооруженные формирования на Донбассе для обеспечения полного доступа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ к оккупированным территориям.

"Франция и Германия глубоко обеспокоены ограничениями, введенными с 21 марта 2020 года для Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине членами вооруженных групп на территориях, не контролируемых правительством. Эпидемия "COVID-19" не может служить предлогом для ограничения свободы передвижения миссии и препятствования выполнению ее мандата. СММ ОБСЕ должна иметь безопасный, надежный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая районы, неконтролируемые правительством. Россия должна использовать свое влияние и гарантировать ее прохождение в условиях полной свободы и безопасности", - говорится в заявлении министров, опубликованном на сайте МИД Франции в понедельник.

Кроме того, Маас и Ле Дриан призвали отменить ограничения на доступ в не контролируемые правительством районы для агентств ООН, неправительственных организаций и Международного комитета Красного Креста.

"МККК должен иметь полный и беспрепятственный доступ к задержанным, связанным с конфликтом, в районах, не контролируемых правительством, в соответствии с выводами последнего саммита глав государств и правительств в Нормандском формате", - говорится в заявлении.

Также Германия и Франция приветствовали возобновление работ на Донецкой фильтровальной станции, которая позволяет снабжать водой сотни тысяч человек. Они призвали все стороны принять необходимые меры для обеспечения безопасных условий работы сотрудникам критической инфраструктуры, чтобы обеспечить непрерывность их деятельности.

"Мы снова призываем стороны выполнить совместные выводы последнего саммита в Нормандском формате (9 декабря 2019г), в частности, относительно еще не исполненных соглашений о новых пунктах пропуска, зонах разведения, разминировании и новом обмене пленными", - отметили главы МИД.