В небе - майор Гундерсон: в США детально показали пилотаж F-22

Источник изображения: topwar.ru

В сети обсуждается видео пилотирования американского истребителя пятого поколения F-22. Речь идёт о публикации на канале F-22 Demo Team – детального видео, которое было, как сообщается, снято лейтенантом ВВС США Сэмом Экхольмом и представлено Марком Фингэром.

На видео запечатлён полёт, который выполняется майором Джошем «Кабо» Гундерсоном (Josh "Cabo" Gunderson) на F-22 Raptor во время авиашоу. Пилотажная группа, которая участвует в полётах, как сама сообщает, призвана демонстрировать возможности первого в мире истребителя пятого поколения и других самолётов – в разных странах мира.

Пилотажная группа базируется на базе Лэнгли-Юстис в Хэмптоне (Вирджиния, США). Впервые пилотаж этой командой лётчиков был продемонстрирован 13 лет назад – в марте 2007 года на авиашоу, которое проводилось на авиабазе Тиндалл.

Съёмка полёта показывает «поведение» не только самолёта в воздухе, но и пилота в кабине F-22 Raptor.

Отмечается, что во время выполнения фигур высшего пилотажа лётчик испытывает перегрузку в 9g. Заявлено о минимальном радиусе боевого разворота истребителя пятого поколения. Дополнительно сообщается о тех вооружениях, которые может нести на своём борту американский боевой самолёт. Речь о таких вооружениях как AIM-9, AIM-120, GBU-32, GBU-39, а также о 20-мм пушке.

Продемонстрировано вращение самолёта вокруг своей оси при вертикальном наборе высоты. Американский майор показал "бочку", "кобру", упомянутый "боевой разворот", несколько других фигур высшего пилотажа.

Пользователи, отсмотрев ролик, отметили высокое мастерство Гундерсона и возможности самолёта пятого поколения. В комментариях некоторые американцы, судя по всему, впечатлившись роликом, назвали F-22 "лучшим истребителем в мире". В США офицера Гундерсона часто называют "асом" или "мастером".

При этом можно отметить, что всё то, что делает американский самолёт пятого поколения, без особых проблем способны выполнять российские самолёты 4-го поколения - например, Су-35.