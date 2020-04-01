Коронавирус не повлияет на выполнение "Главкосмосом" иностранных контрактов - гендиректор компании "Интерфаксу"

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - АО "Главкосмос" продолжает исполнение своих обязательств в условиях пандемии коронавируса, заявил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Принятые меры никак не повлияют на бесперебойность работы компании и выполнение "Главкосмосом" своих контрактных обязательств", - сказал Лоскутов.

Он сообщил, что в компании был введен ряд превентивных мер по предотвращению распространения инфекции. В частности, "Главкосмос" минимизировал личные встречи и совещания, которые были переведены в формат конференц-связи. При входе в офисные помещения компании для удобства сотрудников и посетителей были установлены автоматические диспенсеры с антисептиком. Позднее часть персонала перевели на работу из дома.

Те, у кого есть необходимость ходить на работу, проходят ежедневный контроль температуры тела.

"Сотрудников с признаками простудных заболеваний мы сразу направляли за медицинской помощью. Работники, возвращавшиеся из зарубежных командировок, помещались в карантин", - сказал Лоскутов.

Он отметил, что также были отменены все командировки, если от них критически не зависело обеспечение пусковых кампаний в рамках текущих контрактов "Главкосмоса".

"Должен с удовлетворением отметить, что все наши сотрудники без исключения отнеслись к этому с пониманием и ответственностью, за что я всем им очень признателен. Все работают в удаленном режиме и делают это достаточно эффективно", - заявил гендиректор компании.

АО "Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос", она занимается продвижением российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управлением комплексными международными проектами.