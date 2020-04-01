Войти
Интерфакс-АВН

Коронавирус не повлияет на выполнение "Главкосмосом" иностранных контрактов - гендиректор компании "Интерфаксу"

98
0
0
Дмитрий Лоскутов
Дмитрий Лоскутов.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 31 марта. ИНТЕРФАКС - АО "Главкосмос" продолжает исполнение своих обязательств в условиях пандемии коронавируса, заявил в интервью "Интерфаксу" генеральный директор АО "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов.

"Принятые меры никак не повлияют на бесперебойность работы компании и выполнение "Главкосмосом" своих контрактных обязательств", - сказал Лоскутов.

Он сообщил, что в компании был введен ряд превентивных мер по предотвращению распространения инфекции. В частности, "Главкосмос" минимизировал личные встречи и совещания, которые были переведены в формат конференц-связи. При входе в офисные помещения компании для удобства сотрудников и посетителей были установлены автоматические диспенсеры с антисептиком. Позднее часть персонала перевели на работу из дома.

Те, у кого есть необходимость ходить на работу, проходят ежедневный контроль температуры тела.

"Сотрудников с признаками простудных заболеваний мы сразу направляли за медицинской помощью. Работники, возвращавшиеся из зарубежных командировок, помещались в карантин", - сказал Лоскутов.

Он отметил, что также были отменены все командировки, если от них критически не зависело обеспечение пусковых кампаний в рамках текущих контрактов "Главкосмоса".

"Должен с удовлетворением отметить, что все наши сотрудники без исключения отнеслись к этому с пониманием и ответственностью, за что я всем им очень признателен. Все работают в удаленном режиме и делают это достаточно эффективно", - заявил гендиректор компании.

АО "Главкосмос" - дочерняя компания госкорпорации "Роскосмос", она занимается продвижением российской ракетно-космической промышленности на мировые рынки и управлением комплексными международными проектами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Медицина
Похожие новости
03.03.2020
Медкомиссия признала годными к полету на МКС экипажи новой экспедиции
02.03.2020
В Роскосмосе сообщили, что космонавт Бабкин продолжает тренировки
30.08.2019
Год после дыры: на МКС снова скакнуло давление
15.12.2017
Спускаемая капсула "Союза" с экипажем МКС приземлится в Казахстане
07.11.2016
РФ и Китай заключили соглашения и контрактов на выставке Airshow China
11.08.2015
Техмаш: создаем боеприпасы для перспективных ударных беспилотников
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 01.04 01:37
  • 1
Потери разные у стран участников Второй мировой, но Победа - одна
  • 01.04 01:27
  • 30
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 23:47
  • 17
«Ракета» Национального космического центра появится через 2 года
  • 31.03 21:56
  • 14
Российский «Циркон» оказался неточным
  • 31.03 21:51
  • 8
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 21:28
  • 2
Новейший боевой УАЗ "Патриот Пикап" представят на Параде Победы в Ростове-на-Дону
  • 31.03 21:03
  • 340
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 20:59
  • 4
"Курганец-25" с "Эпохой" станет одной из лучших машин в мире в своем классе
  • 31.03 20:14
  • 4
«Кругом наши имена»: греки об обозначении российских вооружений
  • 31.03 19:50
  • 1
Легендарные Т-34-85 приспособили для обороны побережья во Вьетнаме
  • 31.03 19:48
  • 4
РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев
  • 31.03 16:50
  • 3
В радиусе полутысячи километров все под контролем «Москвы»
  • 31.03 14:51
  • 43
Новый способ ведения боя
  • 31.03 14:06
  • 9
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 31.03 13:51
  • 1
"Триумфальное возвращение": китайское издание оценило реформу ВС РФ