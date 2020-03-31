«Defender Europe-2020» – отменен! Однако уходить из Европы Пентагон не собирается

С момента начала американских учений в Европе «Defender Europe – 2020» целый ряд политических партий и организаций начали попытки предотвратить американские учения. Как только стало известно когда примерно ожидается прибытие в немецкий Бремерхафен первых кораблей с американской техникой, убывших из США, активисты сразу же спланировали на эти дни антивоенные митинги.

Десятки антивоенных, пацифистских, гуманитарных и природоохранных организаций разных стран «Старого света», прежде всего в Герамании, активизировали свою деятельность в рамках мероприятий под общим лозунгом «Коалиция против «Defender Europe-2020»: разоружение и диалог вместо военных маневров США».

Согласно обнародованным данным, сторонниками антивоенных организаций, в числе которых «Германское общество мира», «Союз образования и науки», политическая партия «Левые», Беспартийное объединение преследователей нацистского режима, проведено более 50 различных акций с участие десятков сотен людей.

Одним из самых активных сторонников отмены учения был Александр Ной, представитель партии «Левые», член комитета обороны немецкого Бундестага, который неоднократно заявлял о нецелесообразности данного мероприятия.

Похоже, что действия противников учения принесли свои результаты, – 25 марта в ходе заседания совета комиссии Бундестага по вопросам обороны генеральный инспектор бундесвера Э.Цорн и начальник управления стратегий и зарубежных миссий министерства обороны ФРГ Б.Шютт заявили Ною, что все учения в Польше, Литве и Германии – отменены.

Военнослужащие ВС США, находящиеся в настоящее время в Польше и странах Балтии, а также вооружение и техника, как только позволит ситуация с Сovid-19, будут возвращены в Германию, а оттуда в Штаты. По предварительным планом это должно произойти до лета текущего года.

Таким образом, правительство Германии официально заявило, что маневры, призванные продемонстрировать готовность американских войск защитить европейских членов Альянса остановлены. По другому говоря – они обернулось провалом, так как американские войска не только не защитили своих союзников, а лишь усугубили положение дел в странах, способствовав распространению коронавируса, но и вдобавок, теперь сами стали нуждаться в защите.

Как отметил Александр Ной – мы отклоняем любые учения в будущем, независимо от того, как они будут называться и кем они будут проводиться. И жаль, что именно пандемия коронавируса заставила власть принять без сомнения такое верное решение, а не благоразумие американцев и немцев, которые потом осознали бы об опасности указанных учений или о бессмысленной провокации России.

Однако если немцы или жители Нидерландов могут праздновать своеобразную победу, то ситуация в Восточной Европе желает оставлять лучшего.

Так, успевшая перебраться в Европу 2-я бронетанковая бригадная боевая группа 3-й пехотной дивизии, не взирая ни на что, проводит мероприятия боевой подготовки совместно с союзниками по НАТО, находящимися на полигоне Дравско-Поморске в западной Польше. На полигоне Адажи в Латвии, организованы учения латвийской механизированной пехотной бригады и многонациональной батальонной тактической группы НАТО, которые отрабатывают общие действия в ходе совместных маневров танковых и механизированных подразделений.

Как заявило Европейское командование США, не смотря на изменение планов «Defender Europe-2020» личный состав всех подразделений ВС США, которые успели прибыть в Европу, до истечения сроков карантина остаются на неопределенный срок для усиления американской операции «Атлантическая решимость». С учетом того, что в Польше уже находится одна бронетанковая бригада, которая, судя по всему, летом домой не отправится, то количество американских бронетанковых подразделений у белорусских границ выросло вдвое.

Более того, в настоящее время, не взирая ни на что, происходит ротация военнослужащих батальонных тактических групп Североатлантического блока в рамках упомянутой операции «Атлантическая решимость» (в Эстонии, к слову, она уже завершилась).

Складывается впечатление, что США, не просто не обращают внимание на своих европейских партнеров и мнение населения этих стран, особенно с учетом сложной эпидемиологической обстановки, а целенаправленно, руками своих польских и прибалтийских сателлитов накаляют обстановку и провоцируют ответные действия.

Владимир Вуячич