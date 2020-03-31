Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

«Defender Europe-2020» – отменен! Однако уходить из Европы Пентагон не собирается

334
0
0
Протест против учений «Defender Europe-2020»
Протест против учений «Defender Europe-2020».
Источник изображения: NEWS5/Oßwald

С момента начала американских учений в Европе «Defender Europe – 2020» целый ряд политических партий и организаций начали попытки предотвратить американские учения. Как только стало известно когда примерно ожидается прибытие в немецкий Бремерхафен первых кораблей с американской техникой, убывших из США, активисты сразу же спланировали на эти дни антивоенные митинги.

Десятки антивоенных, пацифистских, гуманитарных и природоохранных организаций разных стран «Старого света», прежде всего в Герамании, активизировали свою деятельность в рамках мероприятий под общим лозунгом «Коалиция против «Defender Europe-2020»: разоружение и диалог вместо военных маневров США».

Согласно обнародованным данным, сторонниками антивоенных организаций, в числе которых «Германское общество мира», «Союз образования и науки», политическая партия «Левые», Беспартийное объединение преследователей нацистского режима, проведено более 50 различных акций с участие десятков сотен людей.

Одним из самых активных сторонников отмены учения был Александр Ной, представитель партии «Левые», член комитета обороны немецкого Бундестага, который неоднократно заявлял о нецелесообразности данного мероприятия.

Похоже, что действия противников учения принесли свои результаты, – 25 марта в ходе заседания совета комиссии Бундестага по вопросам обороны генеральный инспектор бундесвера Э.Цорн и начальник управления стратегий и зарубежных миссий министерства обороны ФРГ Б.Шютт заявили Ною, что все учения в Польше, Литве и Германии – отменены.

Военнослужащие ВС США, находящиеся в настоящее время в Польше и странах Балтии, а также вооружение и техника, как только позволит ситуация с Сovid-19, будут возвращены в Германию, а оттуда в Штаты. По предварительным планом это должно произойти до лета текущего года.

Таким образом, правительство Германии официально заявило, что маневры, призванные продемонстрировать готовность американских войск защитить европейских членов Альянса остановлены. По другому говоря – они обернулось провалом, так как американские войска не только не защитили своих союзников, а лишь усугубили положение дел в странах, способствовав распространению коронавируса, но и вдобавок, теперь сами стали нуждаться в защите.

Как отметил Александр Ной – мы отклоняем любые учения в будущем, независимо от того, как они будут называться и кем они будут проводиться. И жаль, что именно пандемия коронавируса заставила власть принять без сомнения такое верное решение, а не благоразумие американцев и немцев, которые потом осознали бы об опасности указанных учений или о бессмысленной провокации России.

Однако если немцы или жители Нидерландов могут праздновать своеобразную победу, то ситуация в Восточной Европе желает оставлять лучшего.

Так, успевшая перебраться в Европу 2-я бронетанковая бригадная боевая группа 3-й пехотной дивизии, не взирая ни на что, проводит мероприятия боевой подготовки совместно с союзниками по НАТО, находящимися на полигоне Дравско-Поморске в западной Польше. На полигоне Адажи в Латвии, организованы учения латвийской механизированной пехотной бригады и многонациональной батальонной тактической группы НАТО, которые отрабатывают общие действия в ходе совместных маневров танковых и механизированных подразделений.

Как заявило Европейское командование США, не смотря на изменение планов «Defender Europe-2020» личный состав всех подразделений ВС США, которые успели прибыть в Европу, до истечения сроков карантина остаются на неопределенный срок для усиления американской операции «Атлантическая решимость». С учетом того, что в Польше уже находится одна бронетанковая бригада, которая, судя по всему, летом домой не отправится, то количество американских бронетанковых подразделений у белорусских границ выросло вдвое.

Более того, в настоящее время, не взирая ни на что, происходит ротация военнослужащих батальонных тактических групп Североатлантического блока в рамках упомянутой операции «Атлантическая решимость» (в Эстонии, к слову, она уже завершилась).

Складывается впечатление, что США, не просто не обращают внимание на своих европейских партнеров и мнение населения этих стран, особенно с учетом сложной эпидемиологической обстановки, а целенаправленно, руками своих польских и прибалтийских сателлитов накаляют обстановку и провоцируют ответные действия.

Владимир Вуячич

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Латвия
Литва
Нидерланды
Польша
Россия
США
Эстония
Продукция
Талисман
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
10.10.2019
На учениях США будут отработаны наступательные действия в отношении Беларуси и России
09.03.2016
Пентагон угрожает бюджетом
17.02.2016
Вынужденные непротивленцы
19.10.2015
Вашингтон играет с огнем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:56
  • 34
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать