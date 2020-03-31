Аримя США выбирает между вертолетами Bell Textron 360 Invictus и Sikorsky Raider X

Армия США выбрала двух финалистов для разработки прототипа и проведения дальнейших испытаний перспективного разведывательно-ударного вертолета по программе Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA). Ими стали - Bell Textron 360 Invictus и Sikorsky Raider X.

Победитель сможет рассчитывать на выгодный контракт по замене разведывательного вертолета Bell OH-58 Kiowa для американской армии в ближайшем будущем.

Первый этапа конкурса FARA, который проходил в апреле 2019 года, насчитывал пять претендентов, AVX Aircraft с L3Harris, Bell Helicopter, Boeing, Karem Aircraft и Sikorsky Aircraft.

Брюс Джетт, помощник министра ВС США по вопросам разведки и логистике сказал:«Самолеты-разведчики будущего стали приоритетом модернизации авиации армии США и являются неотъемлемой частью эффективного проникновения и дезинтеграции противовоздушной обороны противника. Новые технологии дадут командирам боевых действий более широкие тактические, оперативные и стратегические возможности благодаря значительному увеличению скорости, дальности и выносливости новых боевых машин».

Две компании-финалистки Bell и Sikorsky в ближайшее время перейдут ко второму этапу. В рамках соглашения о создании прототипа для проведения правительственных летных испытаний, которые планируется на 2023 года, окончательное решение о выборе победителя будет принято в 2024 финансовом году.

Дизайн и концепция перспективного скоростного вертолета-разведчика Bell 360 Invictus визуально напоминает вертолет из будущего. Американская компания Bell Helicopter утверждает, что он будет развивать скорость до 200 узлов, имея при этом

авиационную пушку калибра 20 миллиметров и интегрированную ракетную установку. По словам разработчиков, ончательный дизайн может отличаться от представленного ранее. Особенностью 360 Invictus станет несущий винт с четырьмя лопастями, стеклянная кабина с тандемным размещением экипажа, а также двигатель, разработанный по армейской усовершенствованной программе Improved Turbine Engine Program компанией General Electric.

Sikorsky Raider X, также с заявленной максимальной скоростью 200 узлов, имеет соосную роторную систему, два верхних винта, которые вращаются в противоположных направлениях для повышения скорости и устойчивости. Raider-X будет более крупной и продвинутой версией нынешнего Sikorsky S-97 Raider. Новый винтокрыл сохранит основные технические решения более ранней модификации.

Компания Sikorsky уже летает на одной из версий вертолета-S-97 Raider, в то время как Invictus в настоящее время находится в стадии разработки концепции.

Лина Маякова