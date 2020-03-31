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Денег нет, сигарет нет – протурецкие боевики в Ливии просятся «домой»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Сирийские боевики, переброшенные Турцией в Ливию, крайне недовольны своим положением и обвиняют Анкару в неисполнении данных обещаний. Они жалуются на тяжелые условия жизни, а также на то, что им не выплачивают вознаграждение в оговоренном размере.

Обещанную зарплату им заплатили только за один месяц.

Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека со штаб-квартирой в Лондоне (Syrian Observatory for Human Rights - SOHR).

SOHR получила в своё распоряжение аудиозапись, в которой сирийский боевик говорит, что сожалеет о поездке в Ливию и призывает потенциальных наемников пересмотреть свой выбор. Он, в частности, сказал следующее: «Турция заплатила нам зарплату только за один месяц. Она ничем нас не обеспечила. Даже сигареты мы почти не получали. Мы остаемся в доме, но не можем выйти из него, так как ячейки сил Хафтара развернуты по всему району». Боевик также добавил, что «все мы хотим вернуться в Сирию».

Сирийские наёмники в Ливии недавно понесли тяжёлые потери вблизи столицы страны Триполи в ходе наступления Ливийской национальной армией, которую возглавляет фельдмаршал Хафтар.

В Ливию было переброшено около трех тысяч исламистов из Сирии, в том числе членов террористических организаций. Около 500 боевиков из этого количества уже относятся к безвозвратным потерям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Ливия
Сирия
Турция
Проекты
ОБСЕ
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