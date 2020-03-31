Войти
Интерфакс-АВН

Завершены работы по созданию первого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ - "Туполев"

325
0
0
Ту-95МСМ
Ту-95МСМ.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Работы по созданию первого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ завершены, сообщили в понедельник в пресс-службе ПАО "Туполев".

"Компания "Туполев" совместно с ТАНТК им. Г.М. Бериева завершили работы по созданию первого глубоко модернизированного Ту-95МСМ и приступили к отработкам обновленных систем", - говорится в сообщении компании.

Стратегические Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в 2020 году состоится премьера глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.

"2020 год - это год премьер. (...) Глубоко модернизированный самолёт Ту-95, основа нашей стратегической авиации", - заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в конце декабря 2019 года.

"Так же, как мы модернизировали Ту-160, продлив его жизнь, так Ту-95 на долгий период благодаря глубокой модернизации будет продлен", - сказал глава ОАК.

Ранее сообщалось, что испытания модернизированного "стратега" Ту-95МСМ должны были начаться в 2019 году.

Глава "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнётся в 2021 году. Он сообщил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК имени Бериева, входит в ОАК).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-95
Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
Туполев
Персоны
Конюхов Александр
Слюсарь Юрий
Проекты
2020-й год
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
11.03.2020
Очередной отремонтированный Ту-95МС совершил первый полет
06.01.2020
ВКС России в 2020 году получат шесть модернизированных "стратегов" Ту-95МС
17.11.2017
17-й «Белый Лебедь» России: в Казани достроили новый Ту-160
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
18.05.2017
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:50
  • 33
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать