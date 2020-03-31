Завершены работы по созданию первого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ - "Туполев"

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Работы по созданию первого глубоко модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-95МСМ завершены, сообщили в понедельник в пресс-службе ПАО "Туполев".

"Компания "Туполев" совместно с ТАНТК им. Г.М. Бериева завершили работы по созданию первого глубоко модернизированного Ту-95МСМ и приступили к отработкам обновленных систем", - говорится в сообщении компании.

Стратегические Ту-95МС, как и Ту-160 - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для решения ударных задач по поражению наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий с применением ядерного оружия.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что в 2020 году состоится премьера глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ.

"2020 год - это год премьер. (...) Глубоко модернизированный самолёт Ту-95, основа нашей стратегической авиации", - заявил Слюсарь в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в конце декабря 2019 года.

"Так же, как мы модернизировали Ту-160, продлив его жизнь, так Ту-95 на долгий период благодаря глубокой модернизации будет продлен", - сказал глава ОАК.

Ранее сообщалось, что испытания модернизированного "стратега" Ту-95МСМ должны были начаться в 2019 году.

Глава "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что глубокая модернизация строевых Ту-95МС начнётся в 2021 году. Он сообщил, что контракт на создание ракетоносца в облике Ту-95МСМ был заключен в июне 2018 года, работы развёрнуты на Таганрогском авиационном заводе (ТАНТК имени Бериева, входит в ОАК).