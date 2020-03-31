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Военное обозрение

Минобороны Польши разместило тендер на закупку тысяч комплектов «тропического» и «пустынного» камуфляжа

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Источник изображения: Фейсбук/Минобороны Польши

Польская пресса сообщает о необычном тендере министерства обороны страны. Тендер касается закупок новых комплектов военной формы для различных видов и родов войск.

Эти запланированные главным военным ведомством Польши закупки обратили на себя особое внимание в связи с тем, что в них прописывается необходимость приобретения комплектов так называемого "тропического" камуфляжа.

Из сообщения в польских СМИ:

Планируется приобретение тропической полевой формы, футболок под обычные жилеты защитного цвета. Также планируется закупка пустынного камуфляжа.

Известно, что реализация тендера будет проходить в четыре этапа. На первом из них для польских военнослужащих закупят около 9 тысяч комплектов формы, из которых 2,5 тысячи – «тропический» камуфляж.

Второй этап – закупка 2,5 тысяч «предметов одежды из комплектов пустынного камуфляжа». Отмечено, что на следующих этапах ведомство планирует проводить дополнительные закупки такого рода военной формы.

В материалах говорится, что желающие подать свои заявки компании могут сделать это до 27 апреля.

Покупка «тропического» и «пустынного» вариантов камуфляжа говорит о том, что польское Минобороны рассматривает вариант активного использования армии страны за пределами Польши. Напомним, что польский военный контингент активно эксплуатируется в рамках натовских военных операций в самых разных странах, включая, например, Ирак.

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Ирак
Польша
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