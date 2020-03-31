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Интерфакс-АВН

В белорусской армии нет ни одного случая заражения COVID-19 - Минобороны

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Военнослужащие
Военнослужащие ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 30 марта. ИНТЕРФАКС-ЗАПАД - В Вооруженных силах Белоруссии нет ни одного случая заражения новым коронавирусом COVID-19, заявил министр обороны Виктор Хренин.

"На сегодняшний день в Вооруженных Силах нет ни одного случая заражения коронавирусом", - сказал Хренин после доклада президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Главу Минобороны цитирует госагентство БелТА.

Министр подчеркнул, что в армии "никакой паники нет" в связи с коронавирусом.

"Мы планово проводим все мероприятия", - отметил Хренин. Он напомнил, что в настоящее время на десяти полигонах Белоруссии отрабатываются различные мероприятия, в которых задействованы 7,5 тыс. военнослужащих.

"Они здоровы и способны выполнять задачи. Однако мы не расслабляемся. Наши санитарно-эпидемиологические службы, медики находятся в повышенной готовности", - подчеркнул глава Минобороны.

Как сообщалось, в понедельник Лукашенко поинтересовался у руководства министерства обороны и Совета безопасности здоровьем офицерского состава на фоне пандемии коронавируса. "Хотел бы, коль каждый день психоз (по коронавирусу - ИФ) не унимается, чтобы несколько слов сказали о состоянии здоровья наших военнослужащих. (...) Меня больше всего интересует здоровье офицерского состава. Потому что они живут, как обычно (в том числе "на гражданке" - ИФ). Хотелось бы ваши оценки и предложения", - сказал Лукашенко.

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