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ЦАМТО

"Подушка безопасности" "Рособоронэкспорта" нивелирует негативные последствия коронавируса и спада в мировой экономике

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Источник изображения: Фото: Алексей Кондратов, AVIA.RU

ЦАМТО, 30 марта. Имеющаяся у "Рособоронэкспорта" (входит ГК Ростех) "подушка безопасности" по пакету заключенных контрактов на поставку ВиВТ обеспечит устойчивое положение российского спецэкспортера в условиях текущей "турбулентности" в мире.

Примечание: пакет заказов России, составляющий более 50 млрд. долл., включает как контракты по линии "Рособоронэкспорта" (подавляющая часть), так и контракты предприятий, имеющих право на самостоятельное ведение внешнеэкономической деятельности в сфере поставки запчастей, сервиса и ремонта.

Безусловно, пандемия коронавируса и сопровождающий ее мировой экономический кризис, обусловленный катастрофическим падением цен на нефть в условиях сокращения спроса на рынке из-за сокращения промышленного производства, затронет все страны.

В этих условиях степень сокращения производства в той или иной стране будет определяться, прежде всего, умением руководства этих стран принимать единственно правильные решения, чтобы нивелировать последствия как пандемии коронавируса, так и сопровождающего ее мирового экономического кризиса.

Руководство России принимает энергичные меры по преодолению кризисной ситуации, и с полным основанием можно утверждать, что оно полностью контролирует ситуацию. В том, что касается коронавируса, Россия рассчитывает победить этот недуг в течение двух-трех месяцев. Уверенность в этом выразил президент России Владимир Путин.

С учетом квалификации российских вирусологов и средств, направленных на поиск лекарственных препаратов для лечения этого недуга, можно утверждать, что необходимые лечебные средства будут созданы в кратчайший период.

Проблемы с производством также будут решены, поскольку Россия заранее создала резервный фонд, чего не имеют другие страны. Часть их этих средств может быть направлена на поддержку предприятий ОПК в трудный период.

Если в этом аспекте рассматривать сегмент военно-технического сотрудничества, никаких серьезных срывов поставок как по гособоронзаказу, так и экспортным контрактам не предвидится.

Как заявили в пресс-службе Ростеха, "работа идет в штатном режиме. Принимаются все необходимые меры для повышения уровня защиты персонала и организации бесперебойной работы предприятий промышленности. Существенных негативных последствий мы пока не видим. Мы успеваем оперативно реагировать на ситуацию в мире и вносить коррективы в работу с поставщиками. Там, где необходимо, проработаны альтернативные источники комплектующих, в частности, китайских".

Как сообщили в госкорпорации, делается все, чтобы текущая ситуация не повлияла на выполнение контрактных обязательств перед зарубежными заказчиками, подчеркнув, что "в условиях ограниченных взаимных визитов из-за коронавируса в рамках военно-технического сотрудничества усилены контакты по линии постояннодействующих представительств госкорпорации "Ростех" за рубежом и представительств иностранных партнеров в России. Об отмене или срыве обязательств по действующим экспортным контрактам речи не идет".

Уверенность в том, что "Рособоронэкспорт" успешно преодолеет создавшуюся тяжелейшую ситуацию связана с тем, что российский спецэкспортер уже длительное время работает в условиях фактически форсмажорных обстоятельств. Причем остальные крупнейшие мировые поставщики вооружений вплоть до последнего времени работали в "комфортных" для себя условиях и не имеют того опыта, который наработал "Рособоронэкспорт" в условиях тотальных экономических санкций.

Несмотря на жесткие долгосрочные санкции против РФ и недобросовестную конкурентную борьбу на мировом рынке оружия, которая дошла до "гипертрофии" в связи с санкциями США против тех стран, которые закупают российское вооружение, России на протяжении ряда лет удалось стабилизировать ежегодный экспорт вооружений в районе 15 млрд. долл.

Примечательно, что экспорт продукции военного назначения России в 2019 году, когда санкции в отношении России еще более ужесточились, составил свыше 15,2 млрд. долл., заявил 23 марта замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

С этим объемом, по оценке ЦАМТО, Россия по итогам 2019 года занимает второе место по объему экспорта обычных вооружений с долевым показателем 16,33%.

В целом в 2019 году объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) составил, по оценке ЦАМТО, не менее 93,1 млрд. долл. (самый высокий результат с момента окончания эпохи "холодной войны").

Как уже было сказано выше, портфель заказов России несколько лет подряд составляет более 50 млрд. долл. Безусловно, в портфель заказов входят контракты с различными сроками исполнения. Одновременно, по оценке ЦАМТО, Россия имеет так называемый "переходящий объем контрактов" на начало 2020 года в объеме около 28 млрд. долл. В эту сумму включены ожидаемые к подписанию контракты в ближнесрочной перспективе (безусловно, не весь этот объем будет переведен в твердые контракты, тем не менее, можно ожидать, что большая их часть будет финализирована).

С учетом этого, Россия может не только сохранить, но и нарастить экспорт в ближайшие годы и существенно превысить ежегодную планку в 15 млрд. долл., даже если некоторые контракты из-за экономического кризиса и коронавируса будут отменены. Это обусловлено большим объемом созданной "подушки безопасности", включающей как уже подписанные, так ожидаемые к подписанию контракты.

По оценке ЦАМТО отказа от ранее подписанных контрактов с Россией не будет, поскольку российское оружие блестяще себя показало в боевых действиях в Сирии, а эффективность, точность, надежность и неприхотливость – это те качества, которые определяют спрос на мировом рынке оружия.

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Китай
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Сирия
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Ростех
РОЭ
Персоны
Путин Владимир
Фомин Александр
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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