Пхеньян провел испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки - ЦТАК

Гонконг. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея испытала сверхтяжелую многозарядную пусковую установку, сообщает ЦТАК.

"Испытательная стрельба была проведена успешно", - пишет агентство.

Отмечается, что испытание проводилось, чтобы еще раз проверить тактико-технические характеристики пусковой установки, которая будет поставлена в подразделения корейской народной армии.

На этот раз испытательным огнем руководили член Политбюро и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ри Пхен Чхоль, а также старшие должностные лица отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии.