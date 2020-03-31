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Интерфакс-АВН

Пхеньян провел испытания сверхтяжелой многозарядной пусковой установки - ЦТАК

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Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР
Фото "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки в КНДР.
Источник изображения: © Фото : Центральное телеграфное агентство Кореи

Гонконг. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Северная Корея испытала сверхтяжелую многозарядную пусковую установку, сообщает ЦТАК.

"Испытательная стрельба была проведена успешно", - пишет агентство.

Отмечается, что испытание проводилось, чтобы еще раз проверить тактико-технические характеристики пусковой установки, которая будет поставлена в подразделения корейской народной армии.

На этот раз испытательным огнем руководили член Политбюро и заместитель председателя ЦК Трудовой партии Кореи Ри Пхен Чхоль, а также старшие должностные лица отдела военной промышленности ЦК Трудовой партии.

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КНДР
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