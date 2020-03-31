Войти
Интерфакс-АВН

РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев

328
0
0
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия справится с экономическими трудностями, вызванными коронавирусом и падением цен на нефть.

В связи со стартом нерабочей недели в России, о введении которой объявил президент Владимир Путин, зампред СБ РФ обратился к россиянам в соцсетях.

"Конечно, пандемия приведет к экономическим трудностям. Их уже чувствуют многие страны мира. Их чувствует мировая экономика. Россия столкнулась с двойным шоком - к вирусу добавилось падение нефтяных котировок", - заявил Медведев.

"У нас с вами есть успешный опыт преодоления подобных трудностей, совсем недавно, в 2014-2015 году мы прошли через похожий сценарий - резкое падение цен на энергоносители и введение санкций", - добавил зампред СБ РФ, высказав мнение, что россияне справились с проблемой, развили многие отрасли в рамках импортозамещения, стали сильнее.

"Уверен, что мы так же достойно выйдем из сегодняшней ситуации. Но, очевидно, что часть решений придется корректировать исходя из текущего положения дел", - заявил Медведев.

"Экономические вопросы, конечно, важны, но сейчас вторичны, главная задача - это здоровье людей", - сказал зампред СБ РФ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Медведев Дмитрий
Путин Владимир
Похожие новости
28.01.2019
Роскосмос в поисках новой стратегии развития
14.09.2015
RAE-2015: курс России против изоляции и на увеличение экспорта оружия
19.09.2014
Дмитрий Медведев собирается на кибервойну
10.09.2014
От Рогозина к Шойгу: контракты на поставки вооружений переходят в ведение силовых ведомств
19.05.2011
Генералы для битья
13.01.2009
"Салют" защищается от "Оборонпрома". Несмотря на долги, предприятие пытается выжить самостоятельно
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 31.03 08:39
  • 28
Сербские СМИ: как возродить ПВО на основе ЗРК «Печора»
  • 31.03 08:33
  • 32
Раскрыта недостаточная способность Су-57 обнаружить F-35
  • 31.03 08:29
  • 29
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
  • 31.03 07:30
  • 42
"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию
  • 31.03 06:55
  • 13
Несколько случаев заражения коронавирусом выявили на авианосце ВМС США
  • 31.03 06:07
  • 20
Sina (Китай): российский Су-57 против американского F-35 – чьи истребители пятого поколения лучше?
  • 31.03 06:03
  • 10
Гальюны «торпедировали» новейшие американские авианосцы
  • 31.03 05:59
  • 322
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 31.03 04:59
  • 24
Автомат Калашникова XXI века
  • 31.03 04:32
  • 785
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 31.03 02:13
  • 30
Foreign Policy (США): Запад в панике, Путин наблюдает
  • 31.03 01:53
  • 2
Американский Patriot не смог полностью защитить Эр-Рияд от ракет
  • 31.03 01:27
  • 0
Жертвы королевских разборок...
  • 31.03 00:33
  • 5
Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
  • 30.03 23:59
  • 1
За дезинформацию о коронавирусе придется отвечать