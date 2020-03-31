РФ преодолеет экономические трудности из-за коронавируса и падения цен на нефть - Медведев

Москва. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность в том, что Россия справится с экономическими трудностями, вызванными коронавирусом и падением цен на нефть.

В связи со стартом нерабочей недели в России, о введении которой объявил президент Владимир Путин, зампред СБ РФ обратился к россиянам в соцсетях.

"Конечно, пандемия приведет к экономическим трудностям. Их уже чувствуют многие страны мира. Их чувствует мировая экономика. Россия столкнулась с двойным шоком - к вирусу добавилось падение нефтяных котировок", - заявил Медведев.

"У нас с вами есть успешный опыт преодоления подобных трудностей, совсем недавно, в 2014-2015 году мы прошли через похожий сценарий - резкое падение цен на энергоносители и введение санкций", - добавил зампред СБ РФ, высказав мнение, что россияне справились с проблемой, развили многие отрасли в рамках импортозамещения, стали сильнее.

"Уверен, что мы так же достойно выйдем из сегодняшней ситуации. Но, очевидно, что часть решений придется корректировать исходя из текущего положения дел", - заявил Медведев.

"Экономические вопросы, конечно, важны, но сейчас вторичны, главная задача - это здоровье людей", - сказал зампред СБ РФ.