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Военное обозрение

В китайском Sina заявили, что «разгадали загадку» расположения ракет во внутренних отсеках Су-57

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Источник изображения: topwar.ru

В китайской прессе обсуждается положение дел в РФ применительно к эксплуатации лётчиками истребителей пятого поколения. В военно-тематическом разделе крупного китайского информационного ресурса Sina обсуждается опубликованный Минобороны России ролик, в котором рассказывается о том, как лётчики ВКС РФ осваивают новейшую авиационную технику. Ролик, опубликованный 25 марта, носит название «Вне законов физики».

Китайский автор, комментируя ролик, пишет о продемонстрированной возможности Су-57 осуществлять стрельбу ракетами класса «воздух-воздух» при «запредельных углах атаки».

Из материала:

Российские истребители Су-57 способны наносить удар ракетами класса «воздух-воздух», осуществляя практически вертикальный набор высоты.

По словам автора материала на ресурсе Sina, это позволяет лётчику Су-57 атаковать самолёт противника, находясь в более низком эшелоне, который для многих других истребителей расценивался бы как заранее проигрышный в случае воздушного боя.

Видео Минобороны, о котором идёт речь:

Далее китайский автор пишет, что опубликованное российским оборонным ведомством видео дало ответ на вопрос о том, где располагаются ракеты на истребителе Су-57.

Из материала:

Два огромных отсека-"кокона" под его крыльями оказались боковыми местами расположения боевых ракет класса "воздух-воздух". Из-за своего небольшого размера и незаметного расположения эти "коконы" ранее считалась бортовой электронной системой, а теперь окончательно подтверждено, что они имеют прямое отношение к вооружению истребителя ракетами Р-73 или их модификациями. Таким образом загадка расположения ракет на Су-57 во внутренних отсеках разгадана.

Источник изображения: topwar.ru

Отмечено жёлтым

Насколько внутренние отсеки расположения вооружений на Су-57 были "тайной", - вопрос открытый. Судя по всему, никто и не собирался скрывать наличие внутренних отсеков для штатного ракетного вооружения российского истребителя нового поколения. Поэтому заявление о "разгаданной тайне" выглядит странным.

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Страны
Китай
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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