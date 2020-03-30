Мадуро сообщил, что ожидает второй борт из России с медоборудованием

МЕХИКО, 29 мар — РИА Новости. Президент Николас Мадуро сообщил в субботу, что в ближайшие дни из России в Венесуэлу прибудет второй борт с медицинским оборудованием для борьбы с COVID-19.

В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что Россия продолжит оказывать помощь Венесуэле, в том числе по борьбе с коронавирусом, уже доставлена первая партия тест-систем для диагностики нового заболевания.

"На этой неделе прибыли три борта, один — из России. Кроме того, в ближайшие дни из России по указанию Владимира Путина прибудет военный самолет с оборудованием", — сказал президент Венесуэлы в ходе телефонного выступления, опубликованного в эфире телеканала VTV.

По словам Мадуро, в ближайшие часы в Венесуэлу прибудет еще миллион тестов на коронавирус, а поставки медоборудования будут продолжаться всю неделю.

"Президент Путин через посла страны направил мне вчера вечером сообщение, в котором заверил в стратегической интегральной поддержке во всех областях", — добавил он.