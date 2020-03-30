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Доллар в день – цена «простоя» протурецкого боевика

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Источник изображения: vpk-news.ru

Протурецкие боевики, уже на протяжении более чем двух месяцев не получающие зарплату, начали бунтовать.

Услышав от официальной Анкары очередные туманные обещания, исламисты в городе Рас аль-Айн (Рас аль-Эйн) пришли в ярость, выдвинув Реджепу Тайипу Эрдогану ультиматум, в котором они угрожают захватить южную часть Турции.

Данную территорию они планируют включить в состав Сирийской арабской республики и государства курдов, если денежное довольствие не будет выплачено и не будет проведена ротация со «свежими» подразделениями в провинции Алеппо.

Кроме того, пишет Free News, они утверждают, что перейдут на сторону Дамаска и будут сражаться против турецкой армии.

Данный протест не мог остаться незамеченным со стороны Турции, по этой причине армейцы задержали около 40 исламистов «Сирийской национальной армии», на данный момент ведется расследование. На прошлой неделе официальная Анкара выплатила рядовым боевикам по 450 лир за 70 дней, что составило около 1 американского доллара в день.

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
США
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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