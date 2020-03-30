Хочу того, не знаю чего – будущее ВВС Японии под вопросом

Япония планирует запустить разработку боевых истребителей собственного производства, полностью отказавшись от предложений американских гигантов Lockheed Martin и Boeing, а также британской компании BAE Systems.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.
«Их предложения были определены как не отвечающие нашим потребностям», – заявил представитель Агентства по закупкам, технологиям и логистики при японском оборонном ведомстве (ATLA).
Однако в Японии пока нет четкого понимания, какой именно ей нужен самолет.