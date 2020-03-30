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Независимое военное обозрение

Советы, как жить при пандемии, изложены в советском пособии по «Гражданской обороне»

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Некоторые полезные советы спасателя в горах, спасательный жетон № 9889

Сеть просто завалена рекомендациями: как не получить инфекцию COVID-19, как укрепить иммунитет, как правильно питаться и что нужно пить. И чем дальше, тем советы становятся экзотичнее и изощреннее. А самое смешное в том, что подавляющее большинство из этих «рецептов» не имеют никакой связи с реальностью. В сети растиражировали «новость» о том, что «российские врачи рекомендуют для укрепления иммунитета и защиты от коронавируса правильно питаться, пить больше воды и жидкости в принципе». С водой все ясно, а вот - что скрыто под невинными словами «и жидкости в принципе», понять сложно. С какой целью было выделено: «и жидкости в принципе»? Дело в том, что все жидкости, что человек потребляет - являются водными растворами. Впрочем, в ныне сложившихся условиях - не до споров о терминах.

То, что горячее питье вообще является необходимостью при любых поражениях легких, это известно с незапамятных времен. Что касается чая с куркумином, есть сомнения в его реальной эффективности из-за предложенного основного ингредиента. Помните истину (приписываемую Парацельсу): « все есть яд и все есть лекарство, только доза определяет то и другое». Так вот, есть сведения, что куркумин, требует травильной дозировки при употреблении, как впрочем и все остальные лечебные или окололечебные средства. Что касается пользы витамина «С». Она бесспорна, но рекомендации делать ставку на лимоны и апельсины – не всегда корректны. К примеру, употребление цитрусовых подходит не всем, аллергикам сие просто противопоказано. К тому же, помимо этой экзотики жизненно необходимая человеку аскорбиновая кислота содержится во многих продуктах, список коих обширен: от свежего мяса, до лука и чеснока. Употребление витамина «С» в таблетках порой неэффективно от того, что наши аптеки продают множество «пустышек»( и это касается не только витамина «С»).

Появилась еще одна рекомендация – не употреблять алкоголь во время карантина. Ничего не скажу против нее, поскольку большинству населения страны доступен только дешевый, некачественный алкоголь и культуры пития горячительных напитков в наших традициях, как таковой – нет. А не воздержанность в употреблении алкоголя зачастую приводит к бытовым конфликтам. Более того стоит отметить, что употребление алкоголя от вирусных инфекций не защищает вообще. Но, при острой дыхательной недостаточности, даже когда у больного развивается отек легких, первым средством помощи является именно алкогольная ингаляция. Не употребление внутрь – а ингаляция. Конечно же, если больной народится в клинике и подключен к аппарату вентиляции легких - в этом никакой надобности нет. Но, вдали от палаты интенсивной терапии, этот прием может спасти больному жизнь. Конечно же, все необходимо делать осторожно и дозировано, памятуя еще об одном правиле медицинской помощи – «не навреди». И еще, если у человека развивается острая дыхательная недостаточность, его нельзя ни в коем случае заставлять передвигаться самостоятельно. При таких обстоятельствах – пусть лежит, в противном случае больного ждут серьезные осложнения, например – обширный инфаркт миокарда и смерть.

Что касается средств защиты. В качестве экстренного средства защиты может послужить шарф или платок. Если у вас нет респиратора или медицинской маски под рукой, сшейте ее сами, несколько слоев ткани – могут защитить органы дыхания, обычными солнцезащитными очками защищайте глаза. На руки желательно надеть перчатки. Личная гигиена, о которой уже уши прожужжали всем, в действительности – не пустой звук. Ее соблюдение – поможет избежать неприятностей.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Россия
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Медицина
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