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Интерфакс-АВН

Над Эр-Риядом перехвачены две ракеты - ТВ

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Дубай. 29 марта. ИНТЕРФАКС - Не менее двух ракет были сбиты поздно вечером в субботу над столицей Саудовской Аравией Эр-Риядом, сообщает телеканал "Аль-Арабийя".

Еще как минимум одна ракета была перехвачена над городом Джизан на юго-западе королевства.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

"Аль-Арабийя" не уточняет, кто мог выпустить эти ракеты, но напоминает, что ранее на этой неделе арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией уничтожила беспилотники, запущенные йеменскими повстанцами-хуситами на саудовские города Абха и Хамис-Мушайт.

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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
Проекты
БПЛА
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