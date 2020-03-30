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Интерфакс-АВН

До 50% российских космических пусков могут быть отложены из-за COVID-19 - эксперт

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Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14» со стартовой площадки космодрома Байконур.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Около половины запланированных запусков российских космических ракет могут быть отложены из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил "Интерфаксу" один из ведущих эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

"Навскидку, я думаю, мы потеряем процентов 30-50 на этой пандемии, то есть полгода мы потеряем по графику", - сказал Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

В минувшую пятницу в "Роскосмосе" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин 27-28 марта планирует провести совещание "по корректировке планов пусков на 2020 год в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях в европейских странах, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями".

Ранее в госкорпорации сообщили о переносе запуска российско-европейского аппарата ExoMars с 2020 на 2022 год. Среди причин называлась необходимость дополнительных технических проверок, а также ограничение международных контактов из-за распространения коронавируса.

В тоже время гендиректор оператора внеэнеэкономической деятельности "Роскосмоса" компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил, что компания выполнит свои обязательства несмотря на распространение инфекции.

Как ранее сообщали в госкорпорации, на 2020 год запланировано более 40 пусков российских ракет космического назначения. Пуски планировалось производить с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.

В 2019 году Россия провела 25 пусков российских космических ракет. Как сообщал вице-премьер РФ Юрий Борисов, пусковая программа на 2019 год была выполнена чуть более чем на 50%.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Байконур
Плесецк
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