До 50% российских космических пусков могут быть отложены из-за COVID-19 - эксперт

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Около половины запланированных запусков российских космических ракет могут быть отложены из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил "Интерфаксу" один из ведущих эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

"Навскидку, я думаю, мы потеряем процентов 30-50 на этой пандемии, то есть полгода мы потеряем по графику", - сказал Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

В минувшую пятницу в "Роскосмосе" сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин 27-28 марта планирует провести совещание "по корректировке планов пусков на 2020 год в связи с остановкой производств полезных нагрузок на предприятиях в европейских странах, которые планировалось выводить российскими ракетоносителями".

Ранее в госкорпорации сообщили о переносе запуска российско-европейского аппарата ExoMars с 2020 на 2022 год. Среди причин называлась необходимость дополнительных технических проверок, а также ограничение международных контактов из-за распространения коронавируса.

В тоже время гендиректор оператора внеэнеэкономической деятельности "Роскосмоса" компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов сообщил, что компания выполнит свои обязательства несмотря на распространение инфекции.

Как ранее сообщали в госкорпорации, на 2020 год запланировано более 40 пусков российских ракет космического назначения. Пуски планировалось производить с космодромов Байконур, Восточный, Плесецк и Куру.

В 2019 году Россия провела 25 пусков российских космических ракет. Как сообщал вице-премьер РФ Юрий Борисов, пусковая программа на 2019 год была выполнена чуть более чем на 50%.