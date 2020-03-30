Американские военные готовят планы уничтожения проиранских группировок в Ираке - газета

Вашингтон. 28 марта. ИНТЕРФАКС - Пентагон приказал Центральному командованию ВС США на случай атак на американских военных в Ираке продумать планы ликвидации местных проиранских военизированных формирований, пишет The New York Times со ссылкой на ряд неназванных чиновников, знакомых с приказом.

Согласно секретной директиве, военнослужащие иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) могут стать объектом нападения сил США при их возможных ударах, если военнослужащие КСИР будут находиться в непосредственной близости от боевиков военизированной шиитской группировки "Катаиб Хезболла". "Катаиб Хезболла" в Ираке уже подвергалась ударам со стороны США в ответ на обстрел 11 марта базы "Эт-Таджи" с американскими военными.

Вместе с тем в Вашингтоне нет единства относительно дальнейших планов против проиранских группировок в Ираке, отмечает издание.

В частности, госсекретарь США Майк Помпео и советник президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан добиваются более агрессивного подхода по отношению к Ирану и лояльным ему силам.

Напротив, шеф Пентагона Марк Эспер и глава Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли придерживаются более осторожного подхода, опасаясь еще большей дестабилизации Ближнего Востока, отмечает газета.

Тем не менее, Эспер отдал приказ разработать варианты действий на случай эскалации атак против американских военных в Ираке.

Со своей стороны командующий американскими войсками в Ираке генерал-лейтенант Роберт Уайт 16 марта на следующий день после распоряжения Пентагона начать планирование составил меморандум изложил свои аргументы против подобного решения. Генерал Уайт заявил, что подобная кампания потребует отправки дополнительно неских тысяч американских военных в Ирак, а также она отвлечет внимание от основной миссии американцев в Ираке - подготовки местных служб безопасности против боевиков террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Также Уайт подчеркнул, что такая кампания может нарушить договоренности Вашингтона и Багдада об условиях пребывания американского контингента в Ираке.

Два источника издания рассказали, что на совещании в Белом доме 19 марта президент США Дональд Трамп не определился с тем, начинать ли новую военную кампанию в Ираке, однако дал добро продолжать разрабатывать ее планы.

Тем не менее, отмечает The New York Times, у США нет твердой уверенности, что именно Иран санкционировал обстрел силами "Катаиб Хезболла" 11 марта базы "Эт-Таджи" в Ираке, когда погибли двое американских военных и их британский сослуживец. Но Помпео и другие американские официальные лица в последние недели продолжали настаивать на необходимости ужесточить действия не только против этой группировки, но и непосредственно против иранских сил.

12 марта Эспер и Милли предложили Белому дому сдержанный ответ на обстрел базы "Эт-Таджи", их поддержал Трамп, затем последовали авиаудары США по пяти складам вооружений "Катаиб Хезболлы" в Ираке.

В то же время, пишет The New York Times со ссылкой на один из источников, американская разведка полагает, что противники США планируют еще более масштабные нападения на американских военных в Ираке. Также американские чиновники не сомневаются в тесных связях "Катаиб Хезболлы" и КСИР.