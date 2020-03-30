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Интерфакс-АВН

Задержка запусков в связи с реорганизацией OneWeb после банкротства займет примерно год - эксперт

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Масштабная модель спутника Airbus OneWeb
Масштабная модель спутника Airbus OneWeb.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Regis Duvignau

Москва. 28 марта. ИНТЕРФАКС - На поиск новых инвесторов и реорганизацию объявившей о банкротстве компании OneWeb уйдет примерно год, сообщил "Интерфаксу" один из ведущих эксперт космической отрасли Иван Моисеев.

"Я могу говорить, что полгода как минимум, а скорее год. Это по опыту тех больших спутниковых созвездий, которые банкротились ранее, в 90-х годах. Iridium тогда обанкротился, а сейчас работает вполне нормально" - сказал Моисеев, занимающий должность научного руководителя Института космической политики.

"Наиболее вероятно, что найдется инвестор, который купит этот проект и будет продолжать. Для нас в лучшем случае это будет задержка пусков, пока там разберутся с этим вопросом, в худшем - полная их отмена", - добавил эксперт.

Ранее в субботу компания OneWeb сообщила о подаче заявления о банкротстве.

Как отмечается в пресс-релизе компании, усилия по привлечению дополнительного финансирования на реализацию программ запуска спутников в соответствии с имевшимися планами не увенчались успехом.

В июне 2015 года госкорпорация "Роскосмос" подписала контракт с компаниями Arianespace и OneWeb на 21 коммерческий запуск 672 спутников связи космической системы OneWeb на ракетах-носителях "Союз-2" с разгонными блоками семейства "Фрегат" с космодромов Байконур, Восточный и Куру.

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Страны
Россия
Компании
Arianespace
Роскосмос
Проекты
Ariane РН
Байконур
Союз-2 РН
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